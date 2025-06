Sevilla abraza a Kaleo en el Icónica Santalucía Sevilla Fest

Además de ser la construcción más grande de la Exposición Universal de 1929, en su día, la Plaza de España fue creada para simbolizar el abrazo de España a sus antiguas colonias. A pesar de que Islandia jamás ha figurado en la lista de conquistas de España, el monumento sí que abrazó anoche a Kaleo y a las cerca de 2.000 personas que disfrutaron de sus temas en directo. De esta manera, el Icónica Santalucía Sevilla Fest, un festival patrocinado por este periódico que tiene como escenario una de las principales atracciones turísticas de la ciudad, cedió su escenario al grupo islandés, que inundó el enclave con su indie rock, folk y blues rock.

Kaleo está formado por tres amigos de infancia: Jökull Júlíusson, conocido como JJ Julius Son, vocalista y guitarrista; David Antonsson, batería; y Daniel Kristjansson, bajista. A ellos se sumó el guitarrista Rubin Pollock, y juntos formaron el grupo, cuya traducción del hawaiano es «la voz». Ninguno de los integrantes tener relación con Hawai, pero eligieron este nombre por la gran carpa simbólica que contiene.

Una montaña rusa

Puntualmente a las 22.30, la banda inauguró la jornada con 'Bloodline', siguiendo por 'USA today' y un «¡Muchas gracias! ¿Cómo estáis?» en castellano por parte de JJ Julius Son. Tras explicar en inglés que estaban emocionados de estar ahí, volvió a sorprender a todos con un «mucho calor» en español, porque, acostumbrados al fresco clima islandés, los más de 30ºC sevillanos debieron coger a la banda por sorpresa.

Este lunes, fue impactante ver la pista tan vacía en comparación a otros conciertos del festival. Además, la mayor parte del público disfrutó del espectáculo sentado en las sillas situadas frente al escenario, aunque también hubo quien optó por ver el concierto de pie, y lo hizo cómodamente, porque en ningún momento se formaron bullas.

El concierto estuvo protagonizado por altibajos: al melancólico 'All the pretty girls' le siguió el energético 'Loneley cowboy', al igual que el bailable 'Automobile' sucedió al pacífico 'Memoirs'. El batería, David Antonsson, fue quien pautó el ritmo con sus baquetas a lo largo de la noche. En ciertos momentos, sus golpes marcaron el pulso de la plaza, haciendo que el monumento latiera al compás.

En el repertorio, Kaleo no podía dejar atrás el tema que le impulsó a la fama. Fundado en 2012 en Mosfellsbær, una pequeña localidad al norte de Reikiavik, el nombre del grupo empezó a conocerse a raíz de 'Way Down We Go', una canción que se ha colado en series como 'Anatomía de Grey' o 'Riverdale'. Esta era su canción más conocida, pero, sin duda, el clímax de la noche fue 'No good', la última canción.

Lo cierto es que Sevilla, por lo general, apenas había cantado durante el concierto, el eco de los aplausos y aclamaciones retumbando entre los arcos del monumento animó al grupo a interpretar dos temas más: 'Back door' y 'Rock n roller'. Finalmente, Kaleo se despidió con las manos y un «bye, Seville!». Mientras que la ciudad, por su parte, lo hizo con vitoreos.