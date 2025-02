Álvaro Urquijo: «Los Secretos nunca ha dado tantos conciertos como ahora»

Icónica Sevilla Fest cierra esta noche su cuarta semana de conciertos en la Plaza de España con dos grupos históricos del pop y el rock español: Los Secretos y Loquillo.Álvaro Urquijo, hermano del célebre Enrique Urquijo, ha concedido una entrevista a ... este periódico poco antes de subirse al gran escenario del prestigioso festival boutique que ya alcanza su tercera edición.

A lo largo de la conversación, Álvaro, actual cantante y líder de Los Secretos, analiza el momento actual del pop español, repasa la trayectoria de la formación madrileña, recuerda a su hermano, pero también reivindica su papel importante en la historia de la banda que firmó temas como 'como 'Pero a tu lado', 'Déjame' o 'Por el boulevard de los sueños rotos'.

Después de más de dos décadas, varios discos y varias giras sin su hermano, ¿Le molesta que a Los Secretos se les siga conociendo como el grupo de Enrique Urquijo?

En absoluto. Son sus canciones las que nos han transportado décadas después, son sus temas los que más demanda la gente. Su voz, las letras y las armonías que hacía eran preciosas. Acepto mi papel de lo que soy, pero también estoy muy orgulloso de haber podido continuar con una historia que empezó con mi hermano, haber incrementado su valor, por así decirlo, haber puesto a mi hermano en lo más alto del olimpo de los compositores, haber proporcionado ingresos a mi sobrina María, que cuando murió Enrique tenía cuatro años, y seguir haciéndolo a día de hoy, porque los derechos de autor de las canciones van para ella.

«Enrique era un gran compositor e intérprete, pero no era un buen músico. Las canciones no las armaba él, lo hacía yo» Álvaro Urquijo

Está más que contado que su hermano era un artista brillante. Pero ¿cómo funcionaba el grupo a nivel de grabaciones, composiciones, etcétera?

Enrique era un gran compositor e intérprete, pero no era un buen músico. Me refiero a que no tenía el conocimiento musical para decidir cómo se iba a tocar el bajo, por ejemplo. ¿Cómo me iba a explicar a mí qué tenía que hacer con la guitarra cuando él apenas sabía tocarla? Las canciones no las armaba él, las armaba yo. 'Pero a tu lado', por ejemplo, es una canción que cuando él llegó al estudio ya estaba hecha, todo menos su voz y las melodías. Los éxitos son las canciones, pero cómo las grabes y cómo queden es muy importante también. Pienso que hacíamos un tándem maravilloso.

24 años después de la muerte de Enrique, Los Secretos suma cada mes más de un millón de escuchas en Spotify. O sea, que el grupo está lejos de caer en el olvido.

No, por supuesto. Fíjate, En los noventa si un disco de un grupo consagrado vendía menos de 50.000 o 100.000 copias era considerado un fracaso. 'Dos caras distinas', el disco donde aparecía 'Pero a tu lado', no llegó ni a 20.000. De hecho, la compañía pensó que fue un fracaso y sacó un recopilatorio ese mismo año, que sí fue un éxito, con el single pasando directamente a la historia. Ahora, sin promoción, sin que haya participado ninguna campaña, sin que haya sonado en alguna serie juvenil o película, esa canción, en 2020, en plena pandemia, tuvo 90 millones de streaming.

A tenor de estos datos, se me ocurre una pregunta curiosa. ¿Los Secretos hacen más conciertos ahora que en la época dorada del grupo?

Sí. Nunca hemos hecho tantos conciertos como los 115 del año pasado, por ejemplo, aunque unos 20 eran aplazados del año anterior por la pandemia. Este 2023 haremos 85. El año que más hicimos fue en el 81, que casi alcanzamos los 100, pero con una diferencia abismal, eran shows de 45 minutos en ferias, etc.

Tocaron en Sevilla los días 13 de mayo y 3 de septiembre de 1992 en la Expo. ¿Cómo recuerda esos conciertos? Me consta que fueron un pelotazo. Era un momento dorado de la banda: la época de 'Ojos de gata', del Disco 'Adiós Tristeza'.

Para todos los grupos que pasamos por allí fue una experiencia maravillosa: fiesta, disfrute, buenos equipos, buen escenario, camerinos, todo lo que los músicos echamos de menos de calidad en los ochenta allí fue algo espectacular.

Su voz está más que autorizada para hablar de la música en español, del pop, del rock. ¿Qué opinión le merece el momento que atraviesa el pop en nuestro país? Parece que el reguetón, el trap y otros géneros urbanos están arrinconándolo cada vez más, sobre todo entre el público joven.

No puedo entender que la gente consuma tan masivamente la música que se hace hoy y que no quepa la valoración negativa. Una chica de quince o dieciséis años que solo ha escuchado reguetón, urban, rap, trap, o como lo quieras llamar, tiene menos información que alguien que se ha educado escuchando todo tipo de músicas, desde el funky de los setenta, pasando por el country rock y el folk. La gente que en los setenta amaba la música, amaba toda la música. Pero también tengo que decir que mi opinión está muy condicionada. Yo soy un músico que se educó en una época donde la edición y la grabación digital aún no se habían inventado y todo se regía mucho más por la meritocracia, quiero decir que aquellos que se merecían estar en las listas era porque cantaban y tocaban bien. En cambio, ahora cualquiera puede cantar gracias a la tecnología Autotune y la edición de un buen ingeniero.

Concierto de Los Secretos y Loquillo Dónde: Icónica Sevilla Fest.

Dirección: Plaza de España.

Cuándo: domingo 9 de julio.

Horario: 22.00 horas.

Precio: 49,50 euros.

Entradas: iconicasevillafest.com

¿Eso es bueno o es malo?

Para mí es malísimo. La música de los setenta era puro conocimiento y sabiduría, lo de ahora me parece repititivo. Si hay un instrumento bonito es la voz, y el Autotune lo convierte en un robot, entonces no me gusta. Mi educación musical hace que la comprensión armónica y melódica estén dentro de unos parámetros que ahora han variado, entonces yo a mis sesenta años no puedo ponerme en la piel de un adolescente.

Hay algo de melancolía en sus palabras.

Es que me da pena que el consumo de la música urban arrincone en los medios de comunicación a artistas que tienen un potencial maravilloso y que no se les da oportunidad. Te podría decir muchos nombres, pero se me viene a la cabeza uno, Los Zigarros, un grupo con el que he compartido escenario y que me encanta. Hacen un rock and roll fresco y con profesionalidad y no veo que estén donde deberían estar, mientras otros nombres, que no voy a darte por respeto, no se merecerían ni siquiera estar en un concierto.