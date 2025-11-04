Suscríbete a
Álex Ubago traerá a Sevilla su gira mundial del 25º aniversario de '¿Qué pides tú?'

El cantante vasco ofrecerá un concierto en el Cartuja Center en septiembre del año que viene

Álex Ubago suma siete fechas en España a su gira mundial del 25º aniversario de '¿Qué pides tú?', que recalará así en Sevilla, además de en Barcelona, Bilbao, Madrid, La Coruña, Valencia y San Sebastián, que serán así los primeros escenarios de este ... tour en el que el cantante donostiarra realizará un repaso de los temas de su álbum debut y de los grandes éxitos de su carrera.

