Alejandro Sanz inicia en el estadio de la Cartuja de Sevilla el próximo 6 de junio su gira española '¿Y ahora qué?' Las entradas se pondrán a la venta a partir del próximo 9 de octubre en la web del artista

Alejandro Sanz, uno de los músicos más destacados del panorama musical español e internacional, regresará a Sevilla. En concreto, la cita será el próximo 6 de junio en el estadio de la Cartuja, fecha de inicio en España de su gira '¿Y ahora qué?' Las entradas se pondrán a la venta a partir del próximo 9 de octubre en la página web del artista.

Además, de la capital hispalense, las otras fechas que de momento están confirmadas en España son Gijón (12 de junio) y Bilbao (14 de junio), Mallorca (17 de junio), Madrid (20 de junio), Barcelona (27 de junio), Gran Canaria (4 de julio), Murcia (9 de julio), Valencia (11 de julio), A Coruña (18 de julio) y Fuengirola (24 de julio).

Tras un arranque de gira triunfal en México que consiguió el sold out inmediato, el multipremiado artista español Alejandro Sanz anuncia las fechas confirmadas de su gira mundial '¿Y Ahora Qué?' a su paso por España.

En este recorrido, Sanz fusionará sus grandes clásicos con lo más reciente de su repertorio, incluyendo su nuevo trabajo, '¿Y ahora qué?'. Alejandro destaca por la sutileza emocional de 'Palmeras en el jardín' —canción que marcó el inicio de esta nueva etapa—, pasando por 'No me tires flores' junto a Rels B, 'Hoy No Me Siento Bien' junto a Grupo Frontera, 'El vino de tu boca' junto a Carín León o incluso con Shakira en 'Bésame', su tercer tema juntos que ha alcanzado récords en las listas de éxitos y plataformas digitales de varios países.

Asimismo, este nuevo trabajo cuenta con nominaciones a Latin Grammys 2025 por: Grabación del Año por 'Palmeras en el jardín', Álbum del Año por ¿Y Ahora Qué?, Canción del Año por 'Palmeras en el jardín' y Mejor Álbum Contemporáneo por ¿Y ahora qué?

Este éxito, sumado al increíble arranque de gira en México y LATAM —que sigue batiendo récords—, ha impulsado la siguiente fase del tour, que verá a Alejandro Sanz llevar su renovado espectáculo por nuestro territorio.

Desde su debut en 1991 con 'Viviendo Deprisa' hasta su último disco de estudio 'SANZ', Alejandro Sanz se ha consolidado como uno de los artistas más reconocidos e influyentes del mundo. Con más de 25 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera, todos sus álbumes han obtenido la categoría de Múltiple Disco de Platino en España, Latinoamérica y Estados Unidos. Alejandro Sanz es, además, el artista español con más premios Grammy en la historia, con un total de 22 Latin Grammy y 4 Grammy.

Concierto de Alejandro Sanz en Sevilla 1 Dónde: estadio de la Cartuja. 2 Cuándo: 6 de junio de 2026 3 Entradas: a la venta a partir del 9 de octubre en la web de Alejandro Sanz.

Con su más reciente trabajo discográfico, '¿Y ahora qué?', consolidándose como un éxito comercial masivo superando los 120 millones de streams en plataformas digitales a nivel global, Alejandro Sanz demuestra que su voz sigue más vigente que nunca.