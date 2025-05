Alejandro Fernández, en Sevilla: había ganas de El Potrillo

«Si extrañas a alguien en este día, como yo, espero que la fuerza y sabiduría de esa persona te acompañen siempre. Te amo». Hace apenas una semana -en México se celebra el 18 de junio- Alejandro Fernández se dirigía al cielo con estas palabras por el Día del Padre. El Chente murió hace año y medio pero su legado sigue vivo en la voz de un renacido Potrillo. La dedicatoria contenía las dos claves de su nueva gira, que ayer, por fin, llegó a Sevilla en la parada central de su presentación en nuestro país: 'Amor y patria'.

Icónica Sevilla Fest vivió este domingo su gran noche mexicana, país al que ha dedicado su tercera edición, con el espectáculo con mayúsculas que el cantante azteca ha preparado en su vuelta a los escenarios de España. La espera del público sevillano se ha hecho aún más larga, nueve años se van a cumplir de su último concierto en el Estadio de la Cartuja con aquellas 'Confidencias', pero si algo caracteriza la carrera del máximo exponente de la música mexicana, que se jalona de éxito en éxito por tres décadas, es la fidelidad de sus seguidores.

Institución en la América Latina, la puerta de sus creaciones en Europa fue Andalucía. Hasta tres citas ha tenido esta gira en la región -Fuengirola y Almería primero-, pero la de la capital hispalense, con el marco emblemático del monumento que Aníbal González diseñó para la Exposición Iberoamericana del 29, marcaba el cénit. Voló altísimo, con la intensidad de sus mejores épocas, impulsado por la energía de una potente banda de mariachis y dos bailarinas y un prodigio vocal que no decayó en las dos horas que duró el show.

El público vibró con un repertorio que desde la abertura se antojaba una declaración de intenciones. 'Tantita pena' descorchó un programa que guardaba buena parte de los temas de hasta la fecha último álbum 'Hecho en México' (Grammy Latino al género ranchero), título homónimo de la gira que recién terminó al otro lado del charco. Las animadas 'Te olvidé' o 'La mesa 20', además de 'Caballero' -ya en los bises- excelente ejemplo de su expresión más romántica, fueron algunas de esta canciones. Fernández, presente y futuro de la cultura musical de México -varios de sus cinco hijos también son intérpretes-, anda inmerso en la preparación de nuevas composiciones. Anoche presentó dos, 'No es que me quieran' e 'Inexperto en olvidarte', y volvió al pasado , «honrando la vida de Vicente Fernández» con un medley que incluía estrofas 'De qué manera te olvido' y el mítico 'Volver, volver', coreado al unísono por las más de 3.600 personas que abarrotaron el recinto de la Plaza de España. No te vayas, Alejandro, al menos no por tanto tiempo. Para que Sevilla no tenga que llorar y llorar. 'El Rey' dejaba en lo más alto una noche irrepetible de este festival y del año en la ciudad. Porque todo salió a la perfección pese al calor de los primeros minutos y que obligó, al igual que en los conciertos de Lola Índigo el sábado y Pastora Soler el viernes, a retrasar a las 10.30 el inicio.

El Potrillo venía decidido a subir aún más la temperatura y él mismo tuvo que ir despojándose de su traje de charro, entregado, eufórico, «feliz de estar en este lugar mágico y espectacular».

Niña Pastori y Alejandro Fernández, durante su actuación anoche en Icónica Sevilla Fest Manuel Gómez

Niña Pastori, invitada de lujo

Uno de los momentos de mayor ilusión llegó a la mitad, con la interpretación adaptada a mariachi de una de las canciones que le dio la llave de España, 'Hoy tengo ganas de ti'. Desde anoche, la letra del español Miguel Gallardo tiene nueva versión, la que ofrecieron Alejandro Fernández y Niña Pastori, la única invitada de la velada. De ida y vuelta, Cádiz y Guadalajara, flamenco y mariachi en una combinación perfecta.

Había expectación por si el mexicano se atrevía a interpretar su polémica 'Mátalas' pero, aunque forma parte del setlist de 'Amor y Patria' y ya sonó en su presentación en el WiZinCenter de Madrid, el cantante evitó que su regreso a Sevilla se empañase por cualquier motivo ajeno a su música. Prefirió cerrar su programa de casi 30 temas con 'Como quien pierde una estrella', otro de sus grandes hitos. En ese mismo cajón están otras de las composiciones que ofreció como 'Me dediqué a perderte', 'Canta corazón', 'Qué voy a hacer', 'Sé que te duele' o 'No lo beses'. «Ay, ay, ay», entonó el auditorio brazos en alto para espolear a su ídolo en su última actuación que él terminó con unas palabras que sonaron a promesa: «Gracias, gracias, que Dios os bendiga. Nos vemos muy, muy pronto».

Más temas:

Conciertos

Mexico