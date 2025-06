RTVE confirma 'Benita': un docu-reality que mostrará la transición de género del Maestro Joao

Hace un año, el Maestro Joao sorprendió a todos con un importante anuncio sobre su vida. El popular vidente, de 61 años, reveló en el concurso de La 1 'Baila como puedas' que había decidido iniciar un proceso de transición para «ser quien soy».

«Yo me he amoldado a las circunstancias, a la vida, sabiendo quién era yo. He decidido hacer la transición y ser verdaderamente quien yo soy, que fue lo que parió mi madre y que está orgullosa porque ella sabe lo que llevaba dentro y con una mirada, sabía lo que había», contó en el programa de baile donde participó como concursante.

Joao abre su corazón y da el paso más importante de su vida: "He decidido hacer la transición y ser verdaderamente quien yo soy" Te queremos mucho, @maestro_joao ❤️#BailaComoPuedas



El Maestro Joao aseguró que se trataba de una decisión «muy meditada» y «muy sentida». «Estoy muy seguro. Muchísimo. Yo llevo dentro de mí, en mi alma, una mujer, que es como yo me siento, lo que yo siento y lo que yo soy», explicó. Además, reveló que había elegido Benita como su nuevo nombre, en honor a su madre, que falleció a inicios de julio de 2024.

Ahora, Benita ha decidido compartir este proceso de transición a mujer, que inició hace un año, con todos sus seguidores. Y es que RTVE ha anunciado este lunes que prepara un docu-reality sobre el viaje más importante de la vida de la vidente.

El docu-reality que contará la transición de Benita

La cadena pública ha desvelado este lunes que el docu-reality tendrá el nombre de 'Benita' y estará producido en colaboración con Zeppelin (Banijay Iberia). Las grabaciones ya han comenzado y pretenden acercar al espectador a la figura del Maestro Joao.

Junto a Benita, anuncia RTVE en un comunicado, «viviremos su proceso y conoceremos su historia, desde su infancia, hasta la actualidad, descubriendo a la persona que hay detrás del personaje».

📺@RTVE comienza las grabaciones de 'Benita', el docu-reality que mostrará su transición



«Todo lo que hemos sido, nos convierte en lo que somos. Soy Benita y ha llegado el momento de contaros mi historia. Todo lo que me ha sucedido hasta llegar a mi presente», ha anunciado la popular vidente en un pequeño vídeo promocional del docu-reality.

De esta forma, 'Benita' no mostrará solo el proceso de transición a mujer, sino que, además, «brindará un testimonio real y sincero que ayudará a conocer más a la persona que se ha ganado, durante años y por méritos propios, a los espectadores», señala RTVE.

La dura infancia y juventud de Benita

Tal y como ha adelantado RTVE, el docu-reality también ahondará en el pasado de Benita. Y es que la vidente no tuvo una infancia y juventud fáciles, tal y como ha explicado en distintas ocasiones en televisión. Nacida en Madrid, se crió en una zona de chabolas. «Yo tuve una niñez pobre, pero no era infeliz, era solamente pobre», contó en 'Gran Hermano VIP'.

Siendo tan solo una adolescente, vivió un trágico episodio. «Había una persona un poco conocida que abusó de mí. Yo tenía 14 años y él tendría 30 y tantos y se dedicaba a la canción. Fue en la calle General Ricardos, en aquel sitio, que era muy oscuro... Entré y me empujó», reveló entre lágrimas en el programa.

Primera aparición en televisión de Benita en 1996 TELECINCO

A partir de entonces, comenzaron unos años de desenfreno. «Yo era un exceso en sí, si se inventaba un exceso, yo ya lo había probado... Sí, tuve problemas con las drogas», confesó. Además, la popular vidente recordó que, en aquella época, su madre no se metía en la cama hasta que ella regresaba a casa.

Además de trabajar en bares y en peluquerías, también se dedicó profesionalmente al transformismo. «Por las noches era Rocío Jurado y por la mañana era Joaquín», explicó en una entrevista en 'Sábado Deluxe', donde habló también sobre cómo le había condicionado su homosexualidad.

Benita dio el salto a la fama tras participar en formatos de televisión tan populares como 'Gran Hermano VIP' y 'Supervivientes', además de colaborar como tertuliana en muchos otros. Ahora, la vidente mostrará su lado más personal en el nuevo docu-reality que prepara RTVE.