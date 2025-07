Se agotan las entradas del evento de los Latin Grammy en Sevilla en menos de 24 horas

Una ocasión más, todo el mundo de los Latin Grammy vuelve a generar sensación en la capital andaluza. Hace pocos día se anunció la presentación de 'Latin Grammy Celebra: La Música de Andalucía', organizada por la Academia Latina de Grabación en colaboración con la Junta de Andalucía.

Esta cita tendrá lugar el próximo miércoles 10 de septiembre a las 20.00 horas en el auditorio sevillano Cartuja Center CITE y tiene el propósito de rendir homenaje a la región de Andalucía y a sus artistas más destacados.

Las entradas para el concierto salieron a la venta este lunes de forma online. Pues bien no han pasado ni 48 horas y el espectáculo ya cuelga el cartel de 'sold out', ya que no hay tickets disponibles para esta nueva convocatoria musical en Sevilla.

David Bisbal y Manuel Carrasco se subirán al escenario

El evento contará con la presencia de más de 30 cantantes, entre ellos David Bisbal, Manuel Carrasco, Vanesa Martín e India Martínez y abordará desde leyendas como Rocío Jurado, Lola Flores, Camarón de la Isla o Enrique Morente, hasta iconos como Raphael, Joaquín Sabina, Alejandro Sanz, Manuel Alejandro y Miguel Ríos.