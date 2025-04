El zasca «histórico» de una invitada al 'John Travolta' de Granada

«Siento que puede ser mi chica… y que yo puedo ser tu gallo». Esta ha sido parte de la adaptación de la letra del tema principal de 'Grease' que ha cantado el conocido como El Gallo, un joven de Granada, que ha ido a 'El Diario de Jorge' (Telecinco) para declararse a una chica que conoció cuando tenía una cita con una amiga suya. Irene, la pretendida, acudía al programa sin saber lo que le esperaba y ha reaccionado de una manera no prevista para este chico.

Como se ha adelantado, para conquistar a esta muchacha El Gallo ha decidido enfundarse en uno de los actores que más gustan a Irene, su objeto de deseo. El intérprete en cuestión, John Travolta. Ni corto ni perezoso, prestándose al juego que le proponía Jorge Javier Vázquez, se ha enfundado en un traje de cuero, se ha engominado el pelo y ha cantado 'You're the one that I want'. Bueno, para ser más exactos, era una interpretación y adaptación un tanto libre del tema: «Siento que puede ser mi chica… y que yo puedo ser tu gallo».

Irene, al verlo en pantalla grande, no daba crédito y ha comenzado a reírse de manera nerviosa. Lo ha reconocido y ha quedado en shock al verlo en directo, delante de ella, en plató. Lo siguiente ha sido un tanto surrealista. Él, muy seguro de sí mismo, ha pedido una cita en serio a la chica. Ella no sabía bien donde meterse, así que Jorge Javier ha entrado para intermediar y ha sido contundente: «Esto es una declaración en toda regla, ojo. Te ha traído aquí porque le gustaste muchísimo. En cuanto te vio, pensó que la cita era contigo. Vaya, que tú eres el candil que ilumina su vida desde entonces y ha dejado de ser un golfo. Quiere convertirse en un caballero de los que se viste por los pies».

Tras escuchar estas palabras, Irene se ha visto en la tesitura de contestar de manera clara a El Gallo. Le ha costado pero finalmente ha terminado diciéndole lo que sentía: «A mi me cae muy bien pero no es mi estilo de chico». «¿Y es algo irreversible? ¿No hay marcha atrás?», le ha replicado el presentador. Ella ha vuelto a echar mano de su empatía. Con tranquilidad y de manera suave ha vuelto a darle un auténtico zasca al muchacho: «No, no hay marcha atrás».

El Gallo se ha quedado boquiabierto. «Es la primera vez que me dicen que no, ¿eh?», le ha referido entre risas. Jorge Javier Vázquez ha aprovechado el tirón y ha terminado diciendo: «Cuidado, ¡un hecho histórico en 'El Diario de Jorge'!». Seguidamente ha añadido que abrían los teléfonos por si había chicas interesadas en conocer mejor a este granadino.