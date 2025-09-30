Un soltero da una lección en 'First Dates' sobre cómo hacer una cobra: «Ha quedado claro»

Sentados en el sofá del reservado, Fernando, uno de los solteros invitados al programa de 'First Dates' (Cuatro) de este lunes 29 de septiembre, demostraba su interés por Marcos, su cita. Este compartía conversación con él pero su lenguaje no verbal y su posición corporal hablaban por sí solo. Mientras el primero trataba de acercarse y no paraba de tocarle, el 'hombre deseado' parecía que no sabía donde meterse…

Conversación de besugos para tratar de acercar posiciones: «Pues nada, Marcos, ¿qué te cuento? Pues que eres muy mono?»; «Bueno, bueno». Entre tanto, ese 'Fer', como le llamaba el equipo de Carlos Sobera, tocándole la pierna, pasándole la mano por el brazo, por el hombro, y ese corte en el que el pretendido habla alto y claro: «¿Qué voy a decir? Si es que me faltaba reptar por la pared como si fuera una lagartija».

En la salita, parte dos de esa charla entre amebas: «¿Que qué es lo que más me gusta? No se. Poco más». Marcos seguía tratando de evitar todo contacto y echar balones fuera y Fer empezaba a entender finalmente lo que pasaba: una cobra en toda regla. Si tocas y te esquivan, si tratas de sacar conversación y la respuesta es peor que el silencio, si tu cita cada vez está más lejos de ti, si te mira como si fueras un ser como de otro planeta y no querrías que te tocara ni con un palo… Todo eso y más, tal y como ha referido Fernando, a sus 37 años, en su momento frente a las cámaras en el 'confesionario' del restaurante: «Él me ha apartado, ya ves. Es la señal más clara».

Y llegaba así el momento de terminar la cita, de pagar la cuenta, a medias que «soy una sucia rata», se autodefinía el propio Marcos, y de ahí al momento final. «Fer, ¿te gustaría tener una segunda cita con Marcos?», era la pregunta del equipo del programa. «Sí, sí me gustaría tener una segunda cita contigo porque me has parecido un chico my agradable y todavía podemos contarnos muchas más cosas», le respondía. El momentazo fue el de Marcos y su respuesta. Se podría decir más alto, pero imposible más claro. Todo un manual de la cobra no verbal perfecta: «Pues es bastante guay y tenemos muchos temas en común y tal, pero a nivel romántico, como cita y tal no lo veo, lo veo más complicado y no me encaja para una segunda cita romántica barra darnos besitos barra intimar más barra poner la manita en la pierna».

¿El final de estos solteros en 'First Dates'? No feliz pero sí cortés: «Mucha suerte y espero que encuentres lo que busques». «Igualmente». The end.