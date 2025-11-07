Suscríbete a
El juicio al hermano de Sánchez y Gallardo arrancará el 9 de febrero

ESpejo Público

Susanna Griso, obligada a entonar el 'mea culpa' en directo el Ministerio del Interior: «Pedimos disculpas»

La presentadora tuvo que pedir perdón tras hacer una mala interpretación de unos datos ofrecidos por el departamento de Marlaska

Susanna Griso desmonta el 'engaño' de Interior con la «realidad» de la inmigración ilegal: «¿Quién miente?»

Susanna Griso ha tenido que pedir disculpas al Ministerio del Interior por un reportaje de 'Espejo Público'
Mari Carmen Parra

Mari Carmen Parra

Reza el dicho que es de sabios saber rectificar y como errar es humano, este viernes Susanna Griso ha tenido que dar la cara en 'Espejo Público' (Antena 3) para disculparse con el Ministerio del Interior tras la emisión este jueves de un ... reportaje que abordaba la inmigración irregular que contó con unos datos erróneos y que han tenido que ser, evidentemente, corregidos.

