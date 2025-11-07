Susanna Griso, obligada a entonar el 'mea culpa' en directo el Ministerio del Interior: «Pedimos disculpas»

Reza el dicho que es de sabios saber rectificar y como errar es humano, este viernes Susanna Griso ha tenido que dar la cara en 'Espejo Público' (Antena 3) para disculparse con el Ministerio del Interior tras la emisión este jueves de un ... reportaje que abordaba la inmigración irregular que contó con unos datos erróneos y que han tenido que ser, evidentemente, corregidos.

'Espejo Público' emitía este jueves un reportaje sobre la inmigración ilegal en Ceuta y Melilla que provocaba las críticas de la presentadora al ver una llamativa diferencia entre los datos de su reportero y los del ministerio. «Si Interior dice que llegan 4 inmigrantes por Ceuta al año (a nado) y Javi acaba de entrevistar a un portavoz de la Guardia Civil y a gente que le dice que son 50 o 60 al día, son 3.200 al año», clamaba Susanna Griso que no daba crédito al baile de cifras. «¿Quién miente?», llegaba a manifestar la comunicadora que este viernes se veía en la obligación de dar un paso al frente para disculparse con el ministerio por una mala interpretación de los datos.

Así, tras una de las pausas publicitarias, Susanna Griso aparecía en pie y sola frente a las cámaras con un mensaje al público. «De forma incorrecta, este programa interpretó las entradas de inmigrantes que llegan a nado como marítimas, desconocíamos y pedimos disculpas por ello al ministerio que las contabilizan como entradas por vía terrestre», decía la presentadora de 'Espejo Público' que tras pedir perdón hacía una invitación al Gobierno.

«Hecha esta rectificación les animamos a participar en este programa cuando consideren para abordar el programa de la inmigración irregular que tanto preocupa al ministerio, al programa y a todos ustedes, los españoles», zanjaba la periodista ante las cámaras de 'Espejo Público'.