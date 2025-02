Moisés se inmola por pecar de ambicioso y comete un error fatal

Moisés y Fer tuvieron este martes 11 de julio una nueva cita por el bote de 'Pasapalabra', un premio que rebasa ya el medio millón de euros. Los 586.000 euros en juego siguen creciendo, a la vista de que ninguno de los dos fue capaz de completar el 'Rosco'.

Los dos actuales concursantes del programa de Antena 3 recibieron en sus filas a una nueva tanda de invitados. Las actrices Cristina Gallego y Belinda Washington, el cantante Javi Cantero, y el modelo Jaime Astrain, todos viejos conocidos del formato, han vuelto para echarles una mano en la misión de acumular segundos para el 'Rosco'.

Noticia Relacionada ¿Quién es Fernando Castro? Así es el impresionante currículum de la nueva revelación de 'Pasapalabra' María Robert Cuando aún no superamos la batalla entre Rafa y Orestes, aparece el joven científico gallego que se enfrenta cada tarde a un veterano del formato, Moisés Laguardia

Eso sí, intercambiaron los colores tras varios días ocupando Fer el equipo naranja y Moisés el azul. La tarde anterior al gallego le falló su hasta ahora estrategia infalible, perdiendo frente a su contrincante. Con lo cual, se tuvo que enfrentar a la 'Silla Azul'. Antes de volver a ocupar su puesto en el equipo naranja, el joven científico sufrió de lo lindo viendo peligrar su estancia en 'Pasapalabra' frente a Óscar, un vigués que trabaja como traductor de lengua de signos. A pesar de haberle tocado una letra tan complicada como la 'H', su contrincante se sentenció solo cometiendo dos fallos prácticamente seguidos.

Intercambio de roles

Así las cosas, Moisés y Fer cumplieron 40 y 34 entregas en el concurso, respectivamente y protagonizaron otro emocionante cara a cara en el 'Rosco'. Esta vez las tornas se cambiaron. Suele ser el gallego quien coja la delantera en la primera vuelta, mientras que el arma de su compañero es la prudencia. El riojano, a diferencia de Fer, prefiere pensarse dos veces la respuesta.

Pues bien, esta tarde le sacó ventaja. Al menos en la primera ronda. Moisés completó antes que su rival el tramo inicial, poniéndose con 20 aciertos. Aunque la ventaja no le duró mucho, puesto que enseguida Fer se colocó en 21.

💥 @LaGuardiaMoises ha sido valiente, se ha arriesgado e iba directo a por el bote, pero este inesperado fallo lo manda finalmente a la silla azul. #Pasapalabra808

En directo: https://t.co/DyOMSfTBlE pic.twitter.com/D5esmYoDkc — Pasapalabra (@PasapalabraA3) July 11, 2023

No hay tarde que el duelo no quede ajustado entre los dos, y esta no iba a ser la excepción. Cuando había pintado de verde 23 casillas en su marcador, Fer decidió plantarse. Moisés consiguió igualar la cifra, por lo que tenía la opción de ir sobre seguro firmando el empate. Pero le pudo la ambición.

En la 'F', preguntado por «la noble perteneciente a la casa de Tolosa que fue la primera esposa del conde Humberto III de Saboya», respondió desacertadamente «Felisa». Al momento supo que se había vuelto a inmolar. Faidiva de Tolosa lo condenó de nuevo a la 'Silla Azul'.