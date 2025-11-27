Mariló Montero dice lo que muchos están pensando sobre la entrada en prisión de Koldo y Ábalos: «Un antes y después respecto a lo que ocurra con Pedro Sánchez»

«Estamos con una tensión enorme en lo que parece un especial hoy, atentos a qué ocurrirá si entran Koldo y Ábalos a la cárcel». Así hablaba Mariló Montero en 'Espejo Público' (Antena 3) a escasas horas de que se diera a conocer ... que el juez del Tribunal Supremo mandaba a prisión a ambos por riesgo «extremo» de fuga. La colaboradora ha reflexionado en el programa que presenta Susanna Griso sobre lo que está ocurriendo y ha comenzado poniendo el foco en la apariencia de ambos y cómo han cambiado en estos tiempos, desde que están imputados: «Parece que tienen como una renovación estética, no se. Los pelos, Koldo está más delgado, Ábalos…».

Lo más grave para la comunicadora estaba por llegar si se daba ese ingreso en prisión de ambos, tal y como va a ocurrir finalmente. Mariló Montero refería sobre qué significaría esto para el Gobierno y para el presidente del Ejecutivo por lo significativo del caso: «Parece que es un antes y un después respecto a lo que va a ocurrir con Pedro Sánchez. Que haya un imputado que tenga su escaño y su acta legalmente es una barbaridad». Su opinión ha sido rotunda y Griso la ha secundado, denunciando que José Luis Ábalos debió entregar ese acta de diputado «hace dos años».

Susanna Griso ha añadido además, por cálculos, la edad a la que saldría el que fuera exministro de Transportes: «Han pedido 19 años de cárcel para él, por lo que si lo cumpliera volvería a la calle, en teoría, con más de 70 años». La periodista y su equipo han dedicado buena parte de la mañana a este tema, como afirmaba Mariló Montero al hablar sobre «este especial» en el que se había convertido la emisión.

Mariló Montero, contra las cuerdas

La mañana del jueves ha dado para mucho en 'Espejo Público', siendo Mariló Montero una de las principales piezas en este ajedrez de colaboradores y tertulianos que ha estado acompañando a Griso. Uno de los momentos más complicados ha llegado cuando Afra Blanco se ha referido a la comunicadora para responderle a su posicionamiento en relación a lo que estaría ocurriendo con el Gobierno. Le ha «afeado», como ha dicho el mismo equipo del programa, sacando a colación comentarios pasados de Montero: «Te he escuchado las barbaridades que has dicho y todo el mundo pacta con Bildu. Aznar en su momento también lo hizo y pidió que se dejaran las armas y se hiciera política».

Mariló Montero ha tratado de hablar para dar la réplica pero la activista no la dejaba hablar. De hecho, ha ido directa a la actitud de Ábalos sobre us consideración de diputado. «No voy a participar de blanquear a Aldama, que se presenta como una persona que colabora y por eso está en la calle», ha dicho. Al escucharla, tanto Susanna Griso como Montero y otros colaboradores han dicho que ojalá todos hicieran lo mismo para resolver lo que ha pasado y que se supiera la verdad.