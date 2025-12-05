Suscríbete a
James Phillips, narrador del audiolibro del rey emérito: «Estas memorias me han parecido súper interesantes, un abanico histórico de los últimos 80 años»

El locutor de 'Reconciliación' ha compartido su experiencia al poner voz a la vida de Juan Carlos I.

Maria Sánchez Palomo

Una de las publicaciones más esperadas del año en España, 'Reconciliación', el libro de memorias de don Juan Carlos I, que ha llegado ya a las librerías de nuestro país y que está generando numerosos análisis y contenidos en relación a lo que el ... rey emérito cuenta en el mismo. Entre los grandes atractivos está escuchar al mismísimo Juan Carlos I narrar algunos capítulos del mismo en la versión audiolibro de 'Reconciliación'. Él pone voz al prólogo y al corolario y el resto de páginas –en total la publicación tiene 500– las locuta James Phillips, con el que ha podido hablar Cristina Pardo en 'Más Vale Tarde' (La Sexta).

