James Phillips, narrador del audiolibro del rey emérito: «Estas memorias me han parecido súper interesantes, un abanico histórico de los últimos 80 años»

Ella le ha preguntado por su opinión al respecto, por el contenido que ha llegado a sus manos y que hizo suyo en este trabajo. Phillips ha sido claro: «Lo encontré súper interesante. Soy de esa época y fui recordando cosas que se me habían olvidado por completo. Lo considero un abanico histórico de los últimos 80 años».
Cristina Pardo, hoy en solitario al frente del programa, le ha preguntado si ha tenido total libertad a la hora de llevar a cabo este trabajo, «para interpretar, para hablar más o menos serio o alegre, según lo que estaba leyendo, o mejor lineal». Él le ha apuntado que «se ha tratado de narrarlo, de explicarlo. Para este encargo, por temas de seguridad, hubo que firmar documentación, cuando entraba y salía del estudio, entrar con un código, ir leyendo cada día el capítulo que tocaba, sin posibilidad de hacerlo antes». Ha referido que sí le han permitido volver a locutar aquellos pasajes con los que él no quedó de acuerdo. «Pues les comentaba si quería hacer este trozo de otra manera, volvíamos atrás y se hacía de otra forma», ha añadido.
Locutar las memorias de don Juan Carlos I
Otra de las cuestiones que le ha planteado la presentadora ha sido si su elección ha respondido a ciertos criterios de semejanzas con el rey emérito. «No se si para quienes narran biografías o autobiografías se busca a alguien con características similares, tono de voz, manera de hablar», le ha referido… James Phillips ha dicho que él no lo sabe, que simplemente envió la prueba que le pidieron, que era leer las primeras páginas del mismo, y se eligió al narrador definitivo en base a varios candidatos, «por lo que no se qué factor ha sido el determinante para que me seleccionaran a mi».
Finalmente Cristina Pardo le ha comentado si conocía a Don Juan Carlos y él ha dicho que no. ˜«Lo más cerca que he estado de él es este audiolibro, las más de 500 páginas que he locutado», ha terminado diciendo.
