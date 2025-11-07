Se desvela el dineral que se embolsará Kiko Rivera en su regreso a Telecinco cinco años después de ser vetado

'De Viernes' (Telecinco) se ha llevado el gato al agua. Sí, el programa heredero de 'Sálvame Deluxe' ha conseguido una de las entrevistas más buscadas del momento. Y es que, Kiko Rivera hablará largo y tendido con Santi Acosta y todos sus ... colaboradores de su reciente separación de Irene Rosales y de la relación que mantiene con su madre, Isabel Pantoja. Una visita que supone el levantamiento del veto que el DJ tenía por parte de la cadena y que lo ha tenido alejado de los platós de Mediaset durante cinco años pero que ahora tiene el semáforo en verde y que se ha materializado también en parte al dineral que el hijo de la tonadillera se embolsará.

Kiko Rivera regresa a Telecinco y como era de esperar el DJ no hablará gratis. Así lo ha confirmado Belén Esteban en 'No somos nadie', programa de Ten desde el que la colaboradora, además, ha revelado algunos asuntos en los que se meterá el hijo de Isabel Pantoja. «Cuando lo vea Irene va a tener que contestar», avisaba la tertuliana a la ex del hijo de Isabel Pantoja sobre lo que ella iba a destapar y lo que Kiko Rivera iba a 'rajar' en 'De Viernes'.

«Entre 60.000 y 80.000 euros», afirmaba Belén Esteban sobre el dineral que Kiko Rivera se habría embolsado por sentarse en 'De Viernes' este 7 de noviembre. Una cantidad que habría motivado al DJ hablar de su divorcio y de su madre.

«El que le ayuda a tomar esa decisión es su psicólogo», comentaba la tertuliana de 'No somos nadie' que dejaba unas declaraciones del joven demoledoras sobre su ya exmujer. «Me dicen que Kiko ya no sentía nada por ella como mujer desde hace un par de años», destapaba la colaboradora sobre una de las cuestiones que iba a relatar el DJ en 'De Viernes'. «Yo escucho eso decirlo a mo marido... y eso duele», señalaba Belén Esteban a Kiko Matamoros