Se desvela el dineral que se embolsará Kiko Rivera en su regreso a Telecinco cinco años después de ser vetado

Belén Esteban, colaboradora de 'No somos nadie' reveló a la audiencia algunos entresijos de la entrevista

Okupas de un centro de salud invitan a los vecinos a un 'babyshower': «Una historia absolutamente delirante»

Kiko Rivera regresa a Telecinco tras cinco años de veto y se ha desvelado la cantidad de dinero que se embolsará.
Kiko Rivera regresa a Telecinco tras cinco años de veto y se ha desvelado la cantidad de dinero que se embolsará.
'De Viernes' (Telecinco) se ha llevado el gato al agua. Sí, el programa heredero de 'Sálvame Deluxe' ha conseguido una de las entrevistas más buscadas del momento. Y es que, Kiko Rivera hablará largo y tendido con Santi Acosta y todos sus ... colaboradores de su reciente separación de Irene Rosales y de la relación que mantiene con su madre, Isabel Pantoja. Una visita que supone el levantamiento del veto que el DJ tenía por parte de la cadena y que lo ha tenido alejado de los platós de Mediaset durante cinco años pero que ahora tiene el semáforo en verde y que se ha materializado también en parte al dineral que el hijo de la tonadillera se embolsará.

Descarga la app