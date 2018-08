Las polémicas más sonadas de «Amigas y conocidas»

Ana Guerra y su foto en Instagram Ana Guerra, junto a Inés Ballester, en su visita a «Amigasy conocidas» - RTVE

La exconcursante de «OT 2017» Ana Guerra fue una de las protagonistas de las últimas polémicas vividas en «Amigas y conocidas». La cantante se sentó junto a las tertulianas para hablar de su primer single en solitario: «Ni la hora», en colaboración con Juan Magán.

Para sorpresa de Ana Guerra, la primera pregunta que se le lanzó fue sobre sus publicaciones en bikini en su perfil de Instagram. Inés Ballester ponía en duda la presencia de una reivindicación feminista en ese tipo de publicaciones, a lo que Ana Guerra respondía de una manera muy tajante. «Porque me da la gana y al final me siento muy cómoda subiendo estas cosas a redes. Estoy cómoda con mi cuerpo y me quiero a mí misma».

No todas las colaboradoras apoyaron el discurso de Ana Guerra y se mostraron abiertamente en contra Beatriz Cortázar e Isabel San Sebastián. «Hombre, si te despelotas un poco suben los seguidores», afirmó. Sin embargo, Ana Guerra volvió a darle la respuesta. «No siento absolutamente ningún tipo de presión. Subí esa foto porque me encanta, no me parece obscena. Tampoco me subieron los seguidores y no cobro por esto».

La presentadora de «Amigas y conocidas» no se ha librado tampoco de los sustos en el espacio de TVE. No había comenzado el espacio cuando ya saltó la polémica a las redes sociales cuando el micrófono le jugó una mala pasada a Inés Ballester. El espacio de «Saber vivir», que antecede a «Amigas y conocidas», estaba terminando y la presentadora del mismo le daba paso a Inés Ballester.

La presentadora no se había percatado de que era su turno y su micrófono ya lo habían abierto. Estaba manteniendo una conversación privada con una de sus compañeras, en la que definió a un hombre como un «tipo estúpido».

«¿Es su nuevo marido? Yo es que estoy hasta los huevos, es un tipo estúpido...», decía Inés Ballester mirando hacia una compañera. En el momento en el que se percató de que estaba en directo, el gesto se le cambió por completo y, notablemente avergonzada, intentó salir del paso.

Amaia y Alfred, los representantes de España para el pasado Festival de Eurovisión, estuvieron en el centro de la polémica tras el Día del Libro. En una fecha tan señalada, Amaia recibió de parte de Alfred el libro «España de mierda», de Albert Pla. Con este regalo, muchas personas empezaron a decir que el dúo no se sentía orgulloso de su país por lo que no debían de representarnos en el festival de la canción.

Hazte Oír, en un comunicado, afirmó que la pareja «disfruta provocando y ofendiendo» a los españoles. Y este tema salió a reflotar en su paso por «Amigas y conocidas». Fue Isabel San Sebastián quién insistió en dos ocasiones con el tema. En un primer intentó preguntó si se sentían orgullosos de ser españoles, a lo que Amaia respondió: «Sí, sentimos una responsabilidad bastante grande porque es representar a un país. Nos suelen preguntar si nos sentimos presionados, pero es más responsabilidad y a ver si os gusta».

No conenta Isabel San Sebastían con la respuesta que había obtenido, decidió repreguntar: «¿Y orgullo?», a lo que Amaia contestó con mucha determinación: «También. Sí porque queremos a nuestro país. Nosotros queremos a nuestro país a nuestra manera porque no existe sólo una manera de querer a un país. Y sí porque sino no estaríamos aquí».

Inés Ballester iniciaba el programa del pasado 11 de julio de 2017 en un ambiente de total solemnidad. Paquita Rico había fallecido hacía dos días y en «Amigas y conocidas» querían ofrecerle un merecido homenaje. La presentadora comenzó con las siguientes palabras: «Si yo os digo María de las Mercedes o Malvaloca, seguro que ya sabéis de quién estamos hablando, de la gran Marujita Díaz que nos ha dejado».

Efectivamente, Ballester se confundió al decir Marujita Díaz en lugar de Paquita Rico. Aunque, en el momento en el que se dio cuenta del error, lo enmendó. «¡Ay, Paquita Rico, perdón, por Dios!», decía.

Sin embargo, no fue la única vez que confundió a ambas actrices fallecidas. De hecho, pocos minutos después volvió a referirse a Paquita Rico como «Marujita», llevando a Beatriz Cortázar hasta el error. Sin embargo, llegada la situación fue la misma Cortázar la que decidió acabar con aquél sinsentido diciendo «Maruja también se nos fue» e intentando que su nombre no se volviera a confundir en la mesa de tertulia.

Corría el año 2016 cuando las televisiones se centraron en la historia del hijo que fue adoptado por una familia y posteriormente devuelto a su madre biológica. Inés Ballester estaba entrevistando a los padres adoptivos del pequeño, que explicaban cómo sentían tras haberse separado del menor que habían criado ellos.

Los padres adoptivos, de Valencia, consiguieron que la presentadora empatizara con ellos ante su caso. El menor había sido depositado en las dependencias de la Guardia Civil para regresar con su madre biológica, que alegaba que nunca quiso abandonarlo.

Tras la entrevista, Sonia Ferrer comentó que las administraciones habían hecho una mala gestión del caso y que no podían haber actuado «peor», algo que sirvió a Ballester para añadir una frase que ha sido recordada por sus tintes racistas: «A mí se me queda la duda y las ganas de saber... Una mujer con catorce años, tener un bebé... negra, además». Las redes ardieron contra la presentadora de «Amigas y conocidas», señalándola por haber pronunciado un comentario tan desafortunado.