Leticia Dolera: «El feminismo se ha pervertido»

'Pubertat' no es lo que parece. La nueva serie de HBO Max, que se estrenó ayer en la plataforma, viene precedida por las comparaciones con el fenómeno 'Adolescencia', aunque es «menos dura y áspera» y «mucho más luminosa», aparte de que a Leticia Dolera ... se le ocurrió hace siete años. Tampoco es ajena al ruido mediático que genera con cada palabra su creadora, pero esquiva, o al menos lo intenta, los clichés y los prejuicios a la hora de contar una agresión sexual grupal entre niños.

«Hoy en día dices una cosa y te saltan cinco encima, pero creo que en las historias, el cine, la literatura, cuando te acercas a lo humano y a los vínculos entre personas y lo complejos que son, no lo haces desde un lugar de juicio. Al menos yo no lo hago desde un espíritu panfletario», explica a ABC Dolera, que enfoca esta historia ambientada en los 'castells' –una tradición en la que es fundamental la confianza– desde todos los puntos de vista para humanizar a los personajes y «empatizar» con ellos. «Todos tenemos una ideología, pero las ideas y los ideales sirven para caminar, porque en el camino te encuentras contigo mismo y con tus propias contradicciones, con tu propia vulnerabilidad. No podemos ser robots de inventarios políticos. Somos seres humanos con emociones y también con un pensamiento crítico que tenemos que desarrollar», afirma.

Noticia Relacionada Leticia Dolera expone el lado más tóxico de las redes en 'Pubertat' EFE Madrid, 22 sep (EFE).- Una denuncia de agresión sexual a una menor perpetrada la noche de San Juan p...

Solo así es posible que termine 'bien' una serie plagada de prometedores nuevos talentos y en la que la actriz, aquí también guionista y productora, se reserva el papel de una periodista especializada en feminismo cuyo hijo es acusado de haber violado en grupo a una amiga de toda la vida durante la noche de San Juan. «Los agresores no son extraterrestres que vienen con una nave, no les pasa nada por dentro. Son nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros padres, gente a la que incluso queremos. La deshumanización tampoco ayuda a la transformación o a la reinserción o la prevención. La realidad es compleja y el ser humano es complejo», reflexiona.

La familia

La comunidad de 'castelleros' en la que se desarrolla 'Pubertat' sirve también como metáfora para agrietar y tirar los mimbres de la familia, dejando que supure, en cada cual de un modo, «la herencia psicológica que va de generación en generación» configurando quiénes somos y quiénes estamos llamados a ser. «Según donde estés y en qué momento de tu vida, te ves afectado por las relaciones de poder. El poder en sí mismo no es malo, pero depende de qué uso hagas de él», sugiere Dolera.

Noticia Relacionada Leticia Dolera dirige 'Pubertat', su proyecto «más ambicioso» EFE Madrid, 22 sep (EFE).- Una denuncia de agresión sexual a una menor perpetrada la noche de San Juan p...

No hay planos secuencia en 'Pubertat', que fía su espectacularidad formal a reservar cada capítulo a un protagonista al que acercarse con la ingenuidad propia de esos chavales de trece y catorce años que beben, fuman, ven porno y un día la vida se les va de las manos jugando a ser mayores de lo que son y esperando que todo se solucione de un día para otro, como cuando eran niños. La sexualidad, dice Dolera, «nos vulnerabiliza a todos y los adultos todavía no tenemos resuelto el tema del consentimiento». Los menores, claro, menos.

Tres de los jóvenes protagonistas de 'Pubertat' HBO Max

«Se tiene que abrir el currículum educativo y hacer una revisitación de esos contenidos donde las mujeres seguimos estando invisibilizadas. Detesto que tenga que haber charlas de feminismo. La mirada igualitaria tendría que estar integrada en el sistema educativo porque si no volvemos a la trinchera. Lo mismo con la educación sexual. Tendría que haber un Pacto de Estado por la educación sexual viendo la problemática que tenemos», reclama la creadora, que aboga por una sociedad «sin hooliganismos» porque en la que vivimos, asegura, «el feminismo se ha pervertido». Claro que más allá de la ficción, 'Pubertat' es una utopía. La víctima seguiría siéndolo a pesar de su edad y su capacidad de perdonar y los agresores, lo serían de por vida.