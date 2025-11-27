Suscríbete a
«Bucea en los lazos afectivos de la clase trabajadora de la isla»

Fotograma de la serie 'La ruta'
Daniel Múgica

La segunda temporada de 'La Ruta' se centra en Ibiza para explorar esa etapa de la música electrónica española y su calzado generacional en la isla, así que fija la relación entre música, identidad y memoria.

Ubicada a finales de los 90 y ... principios de los 2000, la historia sigue a un grupo renovado de personajes que llegan a la isla balear en busca de libertad, oportunidades o simplemente una huida temporal de su realidad, vacua y vacía. Incluso hace gala de un sano nacionalismo cuando los DJ españoles se reivindican frente a los ingleses. El escenario retrata trabajadores de discotecas legendarias, DJs emergentes, relaciones efímeras pero intensas y la tensión entre el deseo de vivir el presente y el miedo a perderse en él. Ahonda también en la Ibiza de los setenta al relatar la historia de los padres del protagonista, un DJ llamado Marc, al que interpreta con sobrada solvencia el actor Alex Monner, y su pareja ocasional, Vicky, la muy buena actriz Carla Díaz, a la que el DJ embaraza, lo que desencadena una viva reflexión en imágenes sobre la paternidad.

