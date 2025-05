El Festival de Cannes rompe su rutina y tendrá dos películas españolas en la competición

Comienza la 78 edición del Festival de Cannes con una gran novedad, incluso podría decirse que un gran acontecimiento, al menos para el cine español: se han colado dos títulos, 'Romería', de Carla Simón, y 'Sirat', de Oliver Laxe ... , en la competición por la Palma de Oro. Salvo excepción o Almodóvar, a la cinematografía española se la ve tanto en la sección oficial del Festival como al urogallo en su apareo, con lo que este hecho de que llegue este año a pares debería impedirnos decir eso de que a Cannes siempre van los mismos. No lo impide: a Cannes siempre van los mismos.

Los hermanos Dardenne, Jean-Pierre y Luc, que han causado baja algún año, pocos, y que rara vez se van sin premio, traen a esta edición 'Jeunes mères', un drama inevitablemente social y que tiene trazas, así desde lejos, de parecerse a 'La maternal', de Pilar Palomero. Y viene Julia Ducournau con 'Alpha', la película que ha hecho después de ganar la Palma de Oro con aquel hueso titulado 'Titane'. Y la británica Lynne Ramsay, que estuvo hace unos años con 'Tenemos que hablar de Kevin' y presenta este año 'Die, my love', con Jennifer Lawrence y Robert Pattinson. Y otros habituales, como Wes Anderson que presenta 'La trama fenicia', tan llena de estrellas como siempre, Benicio del Toro, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch…, y con suerte no será otra de las suyas que ya hemos visto. El bielorruso Sergei Loznitsa, muy apreciado y proyectado aquí y que estrenará 'Two prosecutors'. El italiano Mario Martone, que si no está en el de Venecia se apunta al de Cannes, y llega con 'Fuori'. El iraní Jafar Panahi, del que se verá uno de sus documentales rodado de refilón, 'Un simple accidente'.

Otros directores con posibles para la Palma de Oro son el iraní Saeed Roustayi, con 'Madre e hijo', Chie Hayakawa con 'Renoir', Kelly Reichardt con 'The mastermind' y Ari Aster con 'Eddington. Y luego, el siempre esperado y favorito Richard Linklater con 'Nouvelle vague', centrada en Godard y en 'Al final de la escapada'. O sea, que números lleva.

Con esta sección competitiva entre lo visto y lo previsto, hay que confiar en que Oliver Laxe, director de peculiaridades como 'Lo que arde' o 'Mimosas', consiga sorprender al jurado con su intrigante drama 'Sirat', y que a Carla Simón también le hagan ojitos tras su éxito con 'Alcarrás', y que su nuevo drama rural, adolescente y familiar, 'Romería', sea recibido con la novedad y el frescor frente a todo el cine 'en nómina' de la sección oficial.

En las otras secciones importantes, como Un Certain Regard, también se apiñan títulos como mejillones en una lata, aunque quizá el más gordo sea el de la primera película como directora de Scarlett Johansson, 'Eleanor the great', centrada en la historia de una mujer de 90 años. Fuera de la competición, un nuevo título de Spike Lee, 'Highest 2 Lowest', nada menos que con Denzel Washington, y la última de 'Misión imposible, The Final Reckoning', que será probablemente la que más tortas provoque en la puerta de entrada. Y, en fin, esa alfombra roja en la escalinata del Palais, pura noche de San Lorenzo cada día, con una lluvia constante de estrellas, muchas de ellas fugaces, todo hay que decirlo.

Esta edición del Festival se inaugura dentro de unas horas con la película 'Partir un jour', de Amélie Bonnin, y poco se sabe de ellas, película y directora, pues es su primer largometraje. Lo que sí se sabe, o al menos se sospecha, es que, también como siempre, la lluvia está sacando su entrada para no perderse la inauguración.