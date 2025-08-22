Suscríbete a
'Agárralo como puedas': viaje al pasado para resucitar el humor «incorrecto»

Liam Neeson recupera el espíritu del gran Leslie Nielsen en un 'remake' que conserva el mejor humor de la original

Entrevista con Pamela Anderson

Liam Neeson, a lo Tom Cruise en una escena de la nueva 'Agárralo como puedas'
Liam Neeson, a lo Tom Cruise en una escena de la nueva 'Agárralo como puedas'
Fernando Muñoz

Fernando Muñoz

«Un paracaídas que no se abre, esa sí es forma de morir. Quedar atrapado en el engranaje de una máquina. Que un lapón te muerda en los huevos, así es como yo quisiera morir». Y murió. La frase es del teniente Frank Drebin, ... el «héroe» de 'Agárralo como puedas' (1988), el personaje que tantas tardes de gloria dio a los amantes del absurdo y que desapareció, quién sabe si entre las fauces de un lapón, después de la tercera entrega de la saga en 1994. También se fue Leslie Nielsen, a los 84 años de edad, allá por 2010, entre las lágrimas de todos los seguidores de la risa. Y 37 años después, resucitó. Bueno, en realidad no; eso sería un absurdo. Resucitó el espíritu del personaje en la cara de malas pulgas, los puños de acero y la seriedad de Liam Neeson, actor de acción que a sus 73 años ha dejado de hacer películas de venganza para devolver a la vida el encantador patetismo de Frank Drebin, ahora con el 'junior' serigrafiado en la placa de Policía.

