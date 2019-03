«Simon & Garfunkel: Through the Years», la turbulenta historia de dos genios de la música Será la primera vez que este concierto de homenaje, calificado de obra maestra por la BBC, pueda verse en España

«The Sound of Silence», «Mrs Robinson», «The Boxer», «Bridge Over Troubled Water» y otras grandes canciones que hicieron historia en manos de Simon & Garfunkel sonarán este martes en el Teatro Cofidis (20.30h, desde 20 euros), en un gran espectáculo llamado «Simon & Garfunkel: Through the Years». Protagonizado por los increíbles Dan Haynes & Pete Richards (que forman el dúo Bookends), quienes han recorrido el mundo con este espectáculo que ha sido descrito como «simplemente abrumador y emocionante». El concierto en Madrid contará con un cuarteto de cuerda traído desde Alemania en exclusiva para esta gira única en España, y se desarrollará en paralelo a la proyección de imágenes icónicas de la carrera de estos dos formidables artistas.

Los arreglos musicales dejaran al espectador con la boca abierta y el corazón emocionado. Al fondo del escenario, las imágenes que narran la historia de los famosos artistas y compositores y que trasladan al público a los momentos históricos más importantes de su carrera y su contexto social, instantes que marcaron una época y muchas generaciones. Dan y Pete llevan a cabo una recreación muy delicada del maravilloso sonido del duo folk americano, y asi convierten este espectáculo en una obra maestra. Bookends han llevado este unico y refinado concierto-espectáculo a algunas de las salas y teatros más destacados de Gran Bretaña, Europa y Estados Unidos.

El hilo conductor del show es la turbulenta historia del dúo, formado cuando Paul Simon y Arthur Garfunkel tenían 16 años, a finales de la década de los años cincuenta.. Su primer álbum vendió 100.000 copias y alcanzó el puesto 57 en las listas de Billboard, y en la década de los sesenta se convirtieron en una de las formaciones más icónicas de la música popular estadounidense. Tras dos separaciones el dúo comenzó a tener peor relación, aunque siguió cosechando durante muchos años un gran éxito por todo el mundo. La carrera en solitario de Paul Simon tuvo mayor éxito, comenzando en 1972 con un par de singles que continúan siendo clásicos en la radio hoy en día como lo fueron hace cuatro décadas, «Me And Julio Down By The Schoolyard» y el hit que alcanzó el #5 de la lista de singles Hot 100, «Mother And Child Reunion» (ambos de su LP debut «Paul Simon»), y hoy en día sigue siendo un artista muy inspirado. En 2003 se juntaron, después de 20 años, para la entrega de los premios Grammys, la buena impresión puesta en la entrega provocó que, ese mismo año, dieran una larga gira por Estado Unidos y Canadá. La última vez que actuaron fue en 2005 en un concierto benéfico por motivo del huracán Katrina.