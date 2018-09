GetMad!, el 3 en uno de los festivales madrileños La tercera edición de esta cita de punk, rock y psicodelia se reparte este fin de semana entre las categorías BUT (sala BUT), Downtown (salas El Sol, Wurlitzer Ballroom, Boite Live) y Changó (sala Changó)

Nacho Serrano

@Revista_HRB Actualizado: 12/09/2018 17:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El festival GetMAD! vuelve el 14 y 15 de septiembre a Madrid a varias salas madrileñas con la actuación de The Undertones, Luna, No Age, Angelus Apatrida, Crippled Black Phoenix, Art Brut, Shannnon and the Clams y Amyl and the Sniffers a la cabeza del cartel. Con prácticamente todo el cartel completo, a excepción de alguna pequeña sorpresa, GetMAD! 2018 ha anunciado ya su distribución por días y ha puesto a la venta las entradas correspondientes en sus distintas categorías

Los asistentes a la tercera edición de GetMAD! podrán adquirir entradas para los días viernes 14 o sábado 15 de septiembre en las categorías BUT (sala BUT), Downtown (salas El Sol, Wurlitzer Ballroom, Boite Live) o Changó (sala Changó).

Al igual que el abono, la entrada BUT permite el acceso a la sala BUT que será un año más la sala oficial de Estrella DAMM y que abrirá sus puertas para los nombres que ocupan las primeras filas de GetMAD!, el viernes 14 de septiembre para ver a The Undertonesy Art Bruty el sábado 15 de septiembre a Luna, Spectrum y Melange.

Por su parte, la entrada Downtown abre las puertas de las salas El Sol, Wurlitzer Ballroom y Boite Live, a menos de cinco minutos de distancia entre ellas, con una fuerte presencia de garage, psicodelia y punk. Con la compra de esta entrada se puede disfrutar el viernes 14 de No Age, Shannon and The Clams, Amyl and The Sniffers, La Luz, Asteroid #4, Los Estanques, Bleeding Knees Club y Hickeys; y el sábado 15 de septiembre a Nobunny, Jeff Rosenstock, The Fresh and Onlys, Matt Hollywood and the Bad Feelings, The Babe Rainbow, The Cry!, Los Wilds, Mohama Saz y Buried Feather.

En lo referente a la entrada Changó, tal y como ya es tradición, aúna la programación más hard rock, heavy, post-rock y stoner. Con ella habrá acceso a los conciertos de Angelus Apatrida, Grave Pleasures y Aura Noir el viernes 14 de septiembre y Crippled Black Phoenix, Jardin de la Croix, The Picturebooksy Pigs pigs pigs pigs pigs pigs pigs el sábado 15.

En paralelo, GetMAD! Festival ofrecerá durante toda la próxima semana diversas actividades gratuitas en lugares referentes, todas con entrada libre hasta completar aforo. Aunque en los próximos días se seguirá ampliando la programación, estas son algunas de la actividades hasta el momento.

Entre dichas actividades, para el jueves 13 se ha programado la inauguración de la exposición de serigrafías firmadas de Shannon Shaw (Shannon and the Clams) y pinchada de Cheries dj. (Pop Up Cientoypico). Ese día también se celebrará una ponencia de Pablo Vergel en El Paracaidista - Movie Bar.

El sábado habrá un Matinal con acústico de Fatal Tiger. (Madklyn y la ponencia de Aldo Linares en El Paracaidista - Movie Bar). El cartel del festival por días, salas y los horarios están disponibles en la web oficial www.getmadfestival.es.