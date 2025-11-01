Suscríbete a
ABC Premium

sol y sombra

Magnificus

Para dar interés a la elección, los candidatos a rector deberían debatir vestidos de péplum y moderados por los Monty Python

Lucas Haurie

Lucas Haurie

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La adaptación cinematográfica de 'La semilla del diablo', título en traducción libérrima que en los países hispanohablantes se puso a la novela de Ira Levin 'Rosemary's Baby', fue toda una premonición autobiográfica de Roman Polanski, uno de los primeros artistas a quienes el detritus ... biempensante 'made in USA' honró con la cancelación. De los Estados Unidos, cabeza del imperio, terminamos importando todas las modas en estas remotas provincias ulteriores y así ocurrió también con lo woke, el totalitarismo facineroso que la mismísima perra de Satanás sembró en los campus norteamericanos, alcantarillas donde hoy se recuece un caldo podrido, sectario, inquisitorial, identitario y, lo que es peor, renuente al conocimiento.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app