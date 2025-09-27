Suscríbete a
ABC Premium

quemar los días

Juanma se pone canallita

No tengo muy clara la ganancia de los últimos anuncios del presidente de la Junta. Realmente, no creo que los necesite

Fui a ver a Sabina en la segunda noche de su despedida de Sevilla en la Maestranza. Entre el público, me enteré más tarde, estaba el presidente de la Junta, Juanma Moreno. De lo que sí me percaté enseguida es que también estaba presente, y ... de qué modo, Álvaro Moreno. Su ropa, su estética, su impronta, quiero decir. Porque la mayor parte del público parecía vestida por la conocida cadena de ropa que ha transformado la ranciedad en pret-a-porter. Si, en lugar de Sabina, hubiera actuado Siempre así, el cambio en el perfil de público habría sido indiscernible. Soy consciente del viraje ideológico que ha protagonizado el de Úbeda en la última década, pero confieso que jamás esperé que un concierto suyo pudiera convertirse en Pijolandia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app