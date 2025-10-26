Suscribete a
SIEMPRE AMANECE

'Monjamami'

También decían que la Iglesia caería cuando muriera el último parroquiano, cosa que iba a suceder pronto, y mira

Chapu Apaolaza

Como ando en la parra, no sabía que Rosalía había sacado un nuevo disco. La aparté de mi corazón cuando no respondió a mi invitación a llevarla a los toros, un ofrecimiento que le hice por todos los medios que tengo, que son mis columnas ... y las cosas de la radio. Porque yo quería que Rosalía viniera conmigo a Las Ventas para estar con ella, quizás en el 7, un día allá en la solanera en una de esas entradas que llaman de Felipe II, en cuyo imperio no se ponía el sol. Quería verla allí, entre botas de vino, humo de puro y sombreros de papel, y esos tipos que anuncian a gritos '¡Friaguafriaguafriagua!'. No hubo cristiana manera. Yo ya no quería verla, como a la sangre de Ignacio sobre la arena, así que no eché cuentas de lo de Motomami, pero no me he podido resistir ahora que se aparece de 'monjamami' con hábito, toca y un rosario colgando del retrovisor.

