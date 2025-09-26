EL Gobierno va a regalar preservativos a los jóvenes de 14 a 22 años porque se supone que no se los ponen y se les va a caer aquello por la proliferación de enfermedades de transmisión sexual. La teoría de la ministra Mónica García, ... enrollada ministra, es que llenando de condones públicos los bolsillos de chicos y chicas en edad de darse el primer beso los usarán porque se supone que hasta ahora no los pueden pagar, cuando les cuesta menos una caja de doce condones que una entrada del cine. En realidad, la medida supone una normalización, una invitación. Según el mismo Gobierno, el niño de 14 años no es suficientemente responsable para ver un anuncio de crema de cacao porque se convierte de facto en un yonki del azúcar. Tampoco puede beber porque carece del discernimiento necesario para distinguir lo que es beberse una cerveza y terminar tirado en un parque en coma etílico. No puede ver películas de tiros porque no es capaz de asimilar en toda su dimensión lo que separa la realidad de la ficción, pero va a entender que el sexo entre dos personas que se quieren -con perdón- no tiene que ver con la violencia tóxica de la pornografía que fantasea con la agresión. Se entiende que si el Gobierno te da condones, es que ha llegado el momento de usarlos.

Si tuviera delante a uno de estos chicos le diría que la happy hour de la experimentación que les proponen desde la izquierda de la izquierda es una pose política para ganar votos a costa de su bragueta y de su corazón. Le diría que un chico de 14 años no está preparado para tener una relación sexual, mucho menos adentrarse en el mundo de las nuevas fórmulas del deseo que le venden por ahí. Que no hay que conocer todos los límites pues hay límites que hieren y que destruyen a uno por dentro.

No, chica, créeme, no te quieres ver con 14 años en un descampado con ese tipo que quizás sea un gilipollas, un maniaco o se crea Nacho Vidal

Que se va a hacer mucho daño pues no está preparado sentimentalmente. Y esto sobre todo se lo diría a ellas que están en clara desventaja física, emocional y reputacional. No, chica, créeme que pese a lo que te diga la ministra, no te quieres ver con 14 años en un descampado con ese tipo que quizás sea un gilipollas, un maniaco o se crea Nacho Vidal. Que hay riesgos y heridas del alma que deberías evitar. Que la ministra te está diciendo a la vez que puedes tirarte al chico que te gusta de clase y que te pueden agredir sexualmente, que las dos versiones son incompatibles y que yo te recomendaría que eligieras la segunda porque en esa tienes mucho más que perder. Te diría que esperaras, que te respetaras, que te quisieras, que consideraras tu cuerpo y tu alma como el templo sagrado que realmente es y que no dejes que le pueda hacer daño el primer guayabo del que te enamoras. Que disfrutaras del fuego del deseo que es posible gracias al concepto de lo inalcanzable.

Si eres de esos chicos de 14 años a los que la ministra les ha llenado el bolsillo de condones, te voy a decir una cosa: si vas a tener relaciones, úsalos, pero mejor, no las tengas. Protégete, pero de verdad. Te lo dice un carroza que te quiere mucho.