DESPUÉS, 'NAIDE'

Un condón a los catorce

Se entiende que si la ministra Mónica García, enrollada ministra, te da condones, es que ha llegado el momento de usarlos. En realidad, la medida supone una normalización, una invitación

Máquina de preservativos en el Metro de Madrid
Chapu Apaolaza

EL Gobierno va a regalar preservativos a los jóvenes de 14 a 22 años porque se supone que no se los ponen y se les va a caer aquello por la proliferación de enfermedades de transmisión sexual. La teoría de la ministra Mónica García, ... enrollada ministra, es que llenando de condones públicos los bolsillos de chicos y chicas en edad de darse el primer beso los usarán porque se supone que hasta ahora no los pueden pagar, cuando les cuesta menos una caja de doce condones que una entrada del cine. En realidad, la medida supone una normalización, una invitación. Según el mismo Gobierno, el niño de 14 años no es suficientemente responsable para ver un anuncio de crema de cacao porque se convierte de facto en un yonki del azúcar. Tampoco puede beber porque carece del discernimiento necesario para distinguir lo que es beberse una cerveza y terminar tirado en un parque en coma etílico. No puede ver películas de tiros porque no es capaz de asimilar en toda su dimensión lo que separa la realidad de la ficción, pero va a entender que el sexo entre dos personas que se quieren -con perdón- no tiene que ver con la violencia tóxica de la pornografía que fantasea con la agresión. Se entiende que si el Gobierno te da condones, es que ha llegado el momento de usarlos.

