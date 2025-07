Que Asirón sea un activista anti-taurino no le da derecho a tergiversar lo evidente

Si quieres enviarnos tu carta: escríbenos a cartas@abc.es o lectores@abc.es. Indica tu nombre y dónde vives. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos. Si quieres dirigirte a la Defensora del Lector de ABC, su mail es defensoradellector@abc.es y su Whatsapp: 639793483.

Hoy, día de San Fermín, con el primer encierro por las calles de Pamplona y la primera corrida de toros, no me resisto a expresar mi total desacuerdo con el video que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de la capital Navarra ha presentado para promocionar los sanfermines de este año. ¿Cómo puede publicitarse una fiesta, en la que todo gira alrededor del toro, sin que aparezca este animal por ningún lado? ¿Cómo pueden publicitarse unos sanfermines sin la imagen del santo? Que el actual alcalde sea un activista anti-taurino no le da derecho a tergiversar lo evidente. Mientras se encuentre al frente del ayuntamiento está obligado a defender la cultura y las tradiciones de su pueblo por encima de sus convicciones. Ya verán como, demostrando una gran hipocresía, Asirón presidirá la corrida de esta tarde, como le corresponde por ser el día del patrón.

Mario Suárez. Pilas (Sevilla)

¿Hasta cuándo?

Con tanta información de corrupción económica y moral en el actual Gobierno sanchista, estamos dejando pasar otras noticias graves, a las que prestamos menor atención.

Y así, nos enteramos sin más, que Parot, el asesino múltiple etarra (condenado a miles de años por viles atentados como el del cuartel de Zaragoza, donde murieron 11 personas, 6 de ellas menores), resulta que está disfrutando de permisos carcelarios de 6 días, concedido por la Audiencia Nacional con el beneplácito de la Fiscalía.

Se explica el supuesto 'arrepentimiento' de este criminal del coche bomba y el tiro en la nuca... pero no se sabe nada de su colaboración en resolver alguno de los 379 casos de asesinatos etarras que, siguen sin ser juzgados, ni se conoce su culpable.

Según COVITE (Colectivo de Víctimas del Terrorismo), en los seis primeros meses de este 2025, se han registrado 168 actos de apoyo a la mafia de ETA. Y ahora, en las fiestas del verano, como cada año, se multiplican de nuevo ese delito de apología del terrorismo, por la pasividad de demasiados.

Frente al blanqueamiento de etarras que pretenden los de siempre, la sociedad democrática jamás debe olvidar a los inolvidables: las víctimas del terrorismo que tanto dieron por la libertad y la Constitución en España. Y mientras los familiares de las víctimas sufren en el recuerdo silencioso, los asesinos etarras y sus palmeros disfrutan de injustos homenajes por parte de miserables sin conciencia. ¿Hasta cuándo?

David García. Madrid