La tardanza en llegar y el no emplear todos los medios disponibles de las Fuerzas Armadas son algunas de las críticas a la actuación militar durante la dana. Cuanto más alto sea el escalón orgánico, mayores son las posibilidades de tomar decisiones acertadas y oportunas. ... Sin embargo, en situaciones complejas como la dana, era aconsejable descentralizar la toma de decisiones de Protección Civil hacia los escalones inferiores, ya que estos contaban con información directa.

Lo que se requería era liderazgo y mando orientado a la misión, y no un marco de misiones heterogéneas, solicitudes desorbitadas de equipamientos y un comandante sin voluntad, como ocurrió en este caso. Este tipo de liderazgo es lo que se enseña e inculca en las Academias Militares y que podrían haber aportado los responsables militares si se les hubiera integrado desde los primeros momentos en los gabinetes de crisis nacionales y autonómicos, algo que no ocurrió. Por otro lado, «pretender la movilización de todo el Ejército supone un deber absolutamente desmesurado», como sentenció el Supremo en una demanda relacionada, ya que ello implicaría que las Fuerzas Armadas desatendieran la obligación que les impone el artículo 8 de la Constitución. A pesar de ello, el Ejército aportó otros 30.000 efectivos, detrayéndolos con gran esfuerzo de sus otros cometidos.

Francisco J. Membrillo. Sevilla

Memoria del toreo

No puedo decir que lo haya visto torear, pues mi tardía afición a los toros lo hace imposible, ya que cuando pisé por primera vez una plaza de toros, Rafael de Paula ya estaba retirado. Sin embargo, he visto tantos reportajes de sus faenas que, sin haberlo presenciado en directo, me considero un 'paulista'. En 2021 tuve la oportunidad de escucharlo en la V edición de 'Las letras en Sevilla', cuyo título era 'Toros sí, toros no: ¿Cultura, tradición o barbarie?', donde estuvo una hora conversando con el periodista Antonio Lucas sobre la verdad del arte. Empezó con su característico temple, criticando el mismo título del encuentro: «¿A quién se le ocurre llamar a esto 'barbarie'? Barbarie son las guerras, los campos de concentración, las matanzas de inocentes… ¿Pero los toros? ¿Qué tienen que ver los toros con todo eso?». ¡Vaya comienzo de faena el suyo! Solo un genio como él podía hacer eso. No veas las caras de Pérez Reverte y Jesús Vigorra, organizadores del evento, mientras lo escuchaban. La huella de Rafael de Paula en la afición será imborrable.

Mario Suárez. Pilas (Sevilla)