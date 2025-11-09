Suscribete a
9 DE NOVIEMBRE

Tres días de octubre

Entre otros asuntos, todavía los lectores hacen referencia al aniversario de la dana en Valencia, con enfoques centrados en la intervención del Ejército en la catástrofe

Cartas al director

Si quieres enviarnos tu carta: escríbenos a cartas@abc.es o lectores@abc.es. Indica tu nombre y dónde vives. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos.

Si quieres dirigirte a la Defensora del Lector de ABC, su mail es defensoradellector@abc.es y su Whatsapp: 639793483.

La tardanza en llegar y el no emplear todos los medios disponibles de las Fuerzas Armadas son algunas de las críticas a la actuación militar durante la dana. Cuanto más alto sea el escalón orgánico, mayores son las posibilidades de tomar decisiones acertadas y oportunas. ... Sin embargo, en situaciones complejas como la dana, era aconsejable descentralizar la toma de decisiones de Protección Civil hacia los escalones inferiores, ya que estos contaban con información directa.

