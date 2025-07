Si quieres enviarnos tu carta: escríbenos a cartas@abc.es o lectores@abc.es. Indica tu nombre y dónde vives. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos. Si quieres dirigirte a la Defensora del Lector de ABC, su mail es defensoradellector@abc.es y su Whatsapp: 639793483.

Como espectador asiduo de teatro no me acostumbro a que los intérpretes utilicen micrófono durante la actuación. Poco a poco se ha ido introduciendo y ya se ha hecho habitual su uso en los escenarios. Comprendo que es útil para no forzar la voz y que llegue de una forma más nítida a todo los espectadores, pero no deja de llamar la atención ver a un personaje de Shakespeare o de Calderón con este artilugio pegado a la mejilla, por muy disimulado que se pretenda.

A esto hay que añadir la cada vez más utilizada manía de gritar por el motivo más nimio en los diálogos de los personajes.

Hace poco vi 'Coriolano' y aquí los gritos y alaridos se veían aumentados por los micrófonos, lo que resultaba algo bastante desagradable para los oídos, reduciendo la percepción de la palabra.

Los griegos no tenían micrófono, y se les oía. Pero, como digo, es una tendencia cada vez más frecuente. Creo que es innecesario, se puede discutir o reprochar o disentir sin vociferar, sin levantar la voz, incluso sería más eficaz y sugerente. No es necesario que se esfuercen en imitar las algarabías de los elementos del Congreso. Con una desgracia ya tenemos suficiente. El teatro es algo más que gritar.

Pedro Catalán García. Madrid

Robo cotidiano

Mi ciudad, Santiago de Compostela, es un lugar cualquiera de España en la que hoy día abunda el trabajo, pero no los trabajadores. Yo soy un tipo cualquiera, microempresario de dos pequeños negocios. Contratar a alguien se ha vuelto una odisea. Me pregunto dónde están los tres mil y pico parados de mi localidad, que no llega a los 100.000 habitantes. Quizás estén ordeñando el sistema, agotando su prestación por desempleo. Otros muchos, beneficiarios de alguna 'paguita', se niegan a currar porque no les compensa, o únicamente aceptan hacerlo cobrando en negro.

Encarcelamos a políticos corruptos pero seguimos consintiendo estos robos, cotidianos, que nos cuestan más caro: en mi municipio, 77 millones de euros al año, lo mismo que el presupuesto del consistorio para este ejercicio.

Suso Liste. Santiago de Compostela (La Coruña)

Aún está a tiempo

Los últimos acontecimientos lo han precipitado todo. A Sánchez ya no lo queda otra. Por el bien de la nación, el Comité Federal de este fin de semana no debe convertirse en otro cierre de filas. Debe ser un espacio en el que los compromisarios expresen sin temor sus ideas y en el que Sánchez renuncie a la secretaría general, convoque un congreso extraordinario y elecciones anticipadas.

Mario Suárez. Pilas (Sevilla)