Se nos ha ido el Papa Francisco. Uno más de entre la buena gente; un tipo cercano. Estarán contentos los Netanyahu, Putin, Trump, a quienes vos reprochasteis en no pocas ocasiones sus respectivas vocaciones de estropear el mundo. Vos quisiste ser el Papa transformador y ... se nos ha quedado en un gesto amable, porque la Iglesia vaticana es un tronco intransformable. Con tanta, tanta falta que nos hace. Tuvo la oportunidad el intelectual y teólogo Papa Benedicto, porque la Iglesia no necesita un gesto, sino un cambio constitucional, permítaseme la expresión. Un profundo cambio de calado teológico, que adecúe la de los primeros cristianos al mundo de hoy. Menos misterios insondables, y menos continuidad a entramados que quizá quedaban justificados antaño, a la hora de hacer llegar el mensaje a desgraciados ignorantes. También a los analfabetos de hoy en otros continentes que carecen del desarrollo occidental. Hay que explicárselo fácil y bajito, pero desde la verdad y el respeto. La Iglesia tiene un enorme sentido. Nuestra civilización está asentada en sus mismas raíces. Es aliento para muchos de quienes carecen de él. Es luz de la vida y sentido de lo indescifrable. Es impulso para el luchar y consuelo entre los desgraciados. Pero no desde la rutina de ayer, en los tiempos que corren, a contenidos disfrazados, absurdos e incluso grotescos. Si la Iglesia es la comunión de fieles, se impone su adaptación a los fieles del siglo XXI. Una adaptación, con matices a cada feligresía. Mil gracias Francisco, lo intentasteis. Vos nos dejaste tristes en su inmensa bondad. Quedamos huérfanos de su orientación. Aún atrona el silencio en las calles de Zamora. Qué será ahora de nosotros.

Enrique López. Madrid

El legado valiente de Francisco

El 21 de abril de 2025 ha muerto una de las figuras más especiales de la Iglesia católica: el Papa Francisco. Su fallecimiento nos deja una pregunta abierta: ¿puede cambiar la Iglesia?

No es fácil responder. La Iglesia está llena de tradiciones muy marcadas. Sin embargo, el papado de Francisco fue, para muchos, una esperanza. No lo cambió todo, pero empezó a mover fichas que parecían fijas para siempre. Desde el primer momento fue un Papa distinto, argentino, sencillo y cercano. Rechazó los lujos, pidió a los fieles que rezaran por él antes de dar su bendición. Vino a escuchar, no a juzgar. Uno de sus gestos más significativos fue su interés por el colectivo LGTBI: «¿Quién soy yo para juzgar a una persona homosexual que busca a Dios?» No cambió la doctrina, pero sí el tono. Y eso ya es mucho. No sé si soy creyente, pero vengo de un colegio católico y valoro lo que se vive desde el amor, no desde el miedo. Y me da esperanza que hubiera un Papa que intentara acercar la Iglesia al mundo real, sobre todo a los jóvenes. Su sueño, aunque incompleto, nos deja una esperanza.

Carla Madrid Juliá. Madrid