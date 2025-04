Si quieres enviarnos tu carta: escríbenos a cartas@abc.es o lectores@abc.es. Indica tu nombre y dónde vives. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos. Si quieres dirigirte a la Defensora del Lector de ABC, su mail es defensoradellector@abc.es y su Whatsapp: 639793483.

Trump está actuando con sus aliados europeos occidentales a semejanza histórica del Rey Jorge III, del Imperio Británico con las trece colonias americanas, origen de la Guerra de la Independencia de los EE.UU. No tengo espacio suficiente para recordar los antecedentes históricos, pero el ... Motín del Té, ocurrido en la bahía de Boston el 16 de diciembre de 1773, y otros atropellos posteriores, como la promulgación de las 'leyes Intolerables', en claro perjuicio económico de los colonos, fueron el origen de la justa rebelión y de la independencia norteamericana. Pues bien, Trump es como el rey colonial que nos considera sus súbditos y no sus aliados. ¿Qué pretende? Igual deberíamos también disfrazarnos de soldados del siglo XVI, los mismos que llevamos la modernidad y la cultura a esas tierras y ante la subida abusiva de los aranceles, tirar los productos americanos al Atlántico. ¿Qué se cree, que somos sus colonias y les debemos sumisión? Europa es el origen de los EE.UU. y no al revés. Trump ha olvidado que la OTAN y los aliados europeos somos su paraguas y no al revés. Si de Trump dependiera, muy posiblemente, en 1945, hubiera entregado todo el territorio europeo a Stalin, precedente de su amigo Putin. Bastante humillante fue la entrega de media Europa al peor dictador y genocida de la historia. La Unión Europea, los europeos, no debemos aceptar ni humillarnos ante un presidente como Donald Trump y sus políticas ultra proteccionistas, fuera de época y lugar.

Los aranceles del 20 por ciento es una barbaridad y una humillación, equivalentes a lo que los británicos abusaron de los pobres colonos americanos, en el último tercio del siglo XVIII. Por cierto, si no hubiera sido por el apoyo de naciones como España, con su potente armada y Francia, los EE.UU. no serían la potencia económica y militar que es en estos siniestros tiempos. Trump en vez de dedicarse a ser un 'showman' televisivo, firmando decretos de aranceles contra países más vulnerables, que se dedique a aprender la historia de su país. Estoy seguro que no ha leído un libro de los padres fundadores en su vida, ni la Declaración de Independencia. José Elías Baturones. Sevilla Deterioro constante «Uno, a estas alturas, se contenta con ser demócrata, y eso, hoy por hoy, lo garantiza más la monarquía constitucional que la mayoría de los republicanos, instalados muchos en la Guerra Civil y el separatismo». Son palabras de Andrés Trapiello. No se pueden expresar mejor los sentimientos que tenemos la gran mayoría de los españoles, que vemos con honda preocupación el gran deterioro que sufre la sociedad española. Parece que pululan las manos negras que quieren destruir los logros y las ideas de reconciliación del espíritu del 78 y hacer trizas la unidad y convivencia entre españoles. Hay que conservar y fortalecer las instituciones dentro del marco legislativo de una Constitución, que ha conseguido instalar una monarquía parlamentaria, garantía de la unidad y solidaridad de todas las regiones españolas. José Fuentes Miranda. Ávila

