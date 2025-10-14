Suscribete a
14 de octubre

Colón, Meloni y España

La gesta de Colón y la Corona de Castilla es ignorada por un Gobierno que tolera que otros la expropien

Cartas al director

Cartas al director

Sorprendente resulta la dialéctica de Giorgia Meloni con Cristóbal Colón con motivo del 12 de octubre. No estando ni mucho menos el cien por cien de los historiadores de acuerdo con el origen genovés del almirante, Meloni ha puesto a Italia como sujeto único del ... descubrimiento de América, un nuevo Ulises que inicia la extraordinaria relación entre EE.UU. e Italia, y otras lindezas.

