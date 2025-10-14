Sorprendente resulta la dialéctica de Giorgia Meloni con Cristóbal Colón con motivo del 12 de octubre. No estando ni mucho menos el cien por cien de los historiadores de acuerdo con el origen genovés del almirante, Meloni ha puesto a Italia como sujeto único del ... descubrimiento de América, un nuevo Ulises que inicia la extraordinaria relación entre EE.UU. e Italia, y otras lindezas.

Ni una palabra sobre que la empresa era española. En esto no hay duda alguna. Incluso el pasado 17 de abril se permitió decir en la Casa Blanca que ese día era precisamente el aniversario de la firma del acuerdo que permitiría a Colón realizar tan grande epopeya. Por supuesto, omitió Meloni que se refería a las Capitulaciones de Santa Fe (Granada) de esa fecha de 1492, estipuladas entre el navegante y los Reyes Isabel y Fernando, que no lo eran de Génova y Venecia, precisamente.

Así que tenemos a Cristóbal Colón, herramienta para Trump de decenas de miles de votos italo-americanos; a una señora Meloni arrogándose que el Carrión pasa por Palencia para merecer en la nueva geopolítica trumpiana; y a un Gobierno español en silencio respecto de su gloriosa historia. Pero Colón jamás pisó el suelo de los actuales Estados Unidos y fue reprendido por nuestros Reyes Católicos. Porque el comportamiento de la Corona española en América fue siempre tan ejemplar como avanzado.

Sólo tienen que comparar sus disposiciones sobre los indios, ya desde los primeros momentos, con las opiniones que sobre ellos vertieron los padres de los EE.UU. en la Declaración de Independencia, más de 250 años después; o el trato del gobernador Stanford en California, en los primeros años sesenta del siglo XIX. Despierta España, que te están quitando hasta la médula.

Jacinto Romero Peña. Madrid