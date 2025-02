Editorial ABC: La OTAN mira a Rusia y a China

España está de enhorabuena celebrando el 40 aniversario de su entrada en la OTAN, una decisión que la ciudadanía española en referéndum y que el devenir de los tiempos ha demostrado como útil y ventajosa para nuestro país. Sostener que la OTAN no está en un proceso de refundación interna tras años de crisis que han desdibujado su significado sería una falsedad. Y desde esa perspectiva, que sea España el lugar donde la OTAN está llamada a redefinir su nuevo rumbo es satisfactorio para nuestra imagen en el exterior. Lo mismo debe decirse del encuentro que mantuvieron ayer en La Moncloa el presidente norteamericano, Joe Biden, y Pedro Sánchez. Si hace más de un año el encuentro de 28 segundos que ambos mantuvieron en un pasillo fue desalentador para nuestro prestigio internacional, ahora solo cabe felicitarse de que, aunque sea como anfitrión, Biden le dedicase una hora a abordar las preocupaciones de España en La Moncloa. El giro emprendido hacia Estados Unidos, pese a la frontal oposición de miembros del Ejecutivo, que incluso han llegado a manifestarse llamando a la OTAN «organización criminal», es al fin una rectificación acertada. Esos miembros del Ejecutivo, como el secretario de Estado y líder del PCE, Enrique Santiago, sabrán por qué continúan en ministerios en los que no creen, o por qué siguen sin dimitir asumiendo una política internacional que desprecian.

El objetivo de esta cumbre de la OTAN es relanzarse, volver a adoptar un primigenio sentido de la defensa de sus Estados porque la invasión de Ucrania lo ha cambiado todo en la geoestrategia mundial. La decisión de enviar más de 300.000 militares a distintos países colindantes a Rusia es una necesidad. No solo Putin, sino también Medvedev o Lavrov, se han jactado de la amenaza nuclear rusa, y la OTAN necesita adoptar decisiones políticas y hacer movimientos tácticos urgentes. Ese cordón preventivo es imprescindible para garantizar la seguridad ante posibles agresiones de Rusia. También es relevante, y acertado, situar en el foco de la OTAN a China, una inmensa potencia mundial que se ha puesto de perfil ante el ataque de Rusia a Ucrania desde hace más de cuatro meses, y que poco a poco viene colonizando de facto países africanos. La 'mirada al Sur' que se va a debatir en esta cumbre incide precisamente en eso, en la observancia del Sahel y la prevención del terrorismo yihadista, y en la inestabilidad en el Magreb tras el agravamiento de la eterna crisis entre Marruecos y Argelia y su incidencia en España. Y por lógica, en toda Europa. No es casual que Biden haya adelantado un incremento del número de destructores en la base de Rota.

No obstante, no está prevista en la cumbre ninguna mención expresa a Ceuta y Melilla, que seguirán sin figurar en el cuaderno de bitácora de la estrategia defensiva de la OTAN para los próximos diez años. El nuevo concepto estratégico prescribe la protección de la integridad territorial de cada uno de los Estados, y el Gobierno considera suficiente ese compromiso porque evidentemente las dos ciudades autónomas fronterizas con Marruecos son territorio español. Pero lo cierto es no parece que vaya a producirse un guiño concluyente hacia España. De igual modo, el Gobierno debe comprometerse firmemente a invertir en Defensa y duplicar el 1,01 por ciento del PIB que se destina a gasto militar. No es cuestión de ideología, sino de contribuir a contener una amenaza que Rusia ha reactivado contra Occidente. También es satisfactorio que la cumbre haya salvado el escollo que suponía la oposición frontal de Turquía a la incorporación inmediata de Suecia y Finlandia. Vetos como ese solo debilitarían a la organización atlántica en lugar de fortalecerla.