La pandemia tiene también contra las cuerdas el Tratado de Schengen, que no hay semana que pase a ser papel mojado en un rincón u otro de la UE. Hace semanas fueron Portugal o Francia quienes decretaron medidas restrictivas en sus fronteras ante el temor de que la variante británica, la brasileña, la surafricana o cualquier otra que vaya surgiendo empeore lo que ya es una muy mala situación. Esta semana ha arrancado con el cierre decretado por Alemania en su frontera tirolesa con Austria y en la de la República Checa. En contra de la opinión de Bruselas, las autoridades de Baviera han cortado por lo sano, lo que ha molestado a los checos, que han comenzado a exigir a Praga que acuerde la prohibición de entrada a personas y mercancías procedentes de Alemania. Esta es la última radiografía del desconcierto que tiene la UE atenazada y con todo fiado a un proceso de vacunación que, según la presidenta de la Comisión, no estará completado hasta el final del verano, pese a la previsión de Sánchez, que asegura que para el final de la primavera ya tendrá inmunizado al 70 por ciento de los españoles. No hay frontera que detenga el optimismo antropológico (e infundado) del sanchismo, cuya cúspide fue aquel «¡hemos vencido al virus!» pronunciado por el presidente en julio pasado. Dos olas (tan contagiosas y mortales como la primera) han vuelto a dejar el valor de la palabra de Sánchez en su sitio.

Colas de camiones de hasta 30 kilómetros en la autopista D-8 en la República Checa tras el cierre fronterizo decretado por Alemania EFE