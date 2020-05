El virus sigue ahí

Carlos Herrera SEGUIR Actualizado: 08/05/2020 08:08h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No soy capaz de dilucidar si el estado de alarma debe seguir, pero sí me atrevo a respaldar las opiniones de expertos que aseguran que el confinamiento no puede ser levantado alegremente. Soy el primero en desear que todos salgamos a la calle, recuperar nuestra vida anterior y reactivar la economía aletargada que nos condena a un misterioso y nebuloso páramo de tragedia en el que las cuitas personales nos van a llevar a situaciones recientemente vividas una década atrás. Pero ahí afuera sigue el bicho y muchos son los que se comportan como si no pasase nada, como si estuviéramos inmunizados ante cualquier peligro. No lo estamos. Mañana o pasado puede rebrotar el contagio y podemos encontrarnos de nuevo

