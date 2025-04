ABC: Un mes del error irresponsable del 8-M

Hoy, 8 de abril, se cumple un mes de la celebración de las multitudinarias manifestaciones para conmemorar el Día de la Mujer. Y hoy puede constatarse que la apropiación ideológica que hicieron el Gobierno y la izquierda de ese día, por encima de cualquier alerta ... sanitaria, se convirtió en un foco esencial para la difusión de la pandemia en España. Nunca antes de esa fecha el Ejecutivo había dado la más mínima relevancia a las advertencias de expertos extranjeros y de la OMS sobre la letalidad del Covid-19. Y no fue hasta justo después de su celebración, convertida en un icono propagandístico del Gobierno y del sectario concepto de la igualdad de la izquierda, cuando tomó Sánchez conciencia de su error. A las veinticuatro horas se anunciaba la supresión de las clases en Madrid. Todo su Gobierno actuó de forma displicente o irresponsable frente a una amenaza. Incluso, empujaron a expertos y técnicos a soslayar la evidencia y a sostener que el virus en España tendría un «alcance muy limitado». A día de hoy, con casi 14.000 personas muertas, con cerca de 150.000 infectados (habrá muchos miles más no contabilizados) y con 20.000 profesionales sanitarios contagiados, Sánchez no solo no ha asumido su negligencia; ni siquiera ha pedido disculpas. El 8-M había constancia oficial de la gravedad del virus, pero se permitió -se jaleó- la salida masiva de ciudadanos a las calles porque en la izquierda era prioritario exhibir su capacidad de propaganda. Naturalmente, y como coartada, se permitieron otros actos multitudinarios en la fecha. Se desinformó y manipuló a los ciudadanos, se les mantuvo a ciegas y se pudo evitar que la tragedia fuese tan invasiva. El 8-M es el pecado original de una gestión temeraria. Asumir responsabilidades y reconocer los errores es esencial para transmitir que se está en disposición de arreglar el problema. Pero Sánchez no está por la labor.

