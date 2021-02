Arrancador de coche portátil, el producto que no debe faltar en tu coche Con un arrancador de coche portátil podrás decir adiós al miedo de quedarte tirado en mitad del camino por un fallo en la batería

Las ventajas de contar con un coche las tenemos todos claras: comodidad a la hora de realizar desplazamientos, está disponible para urgencias… Pero, ¿qué pasa cuando más que ayudar empieza a generar problemas? No hay momento peor que cuando una batería decide fallar y el coche no arranca. Lo que viene después no tiene mejor pinta: llamar a la grúa, esperas y facturas de importe considerable. Por eso es interesante contar con un arrancador de coche portátil siempre a mano en el vehículo.

Los arrancadores de batería son totalmente autónomos, no requieren de otro coche como se hacía con las pinzas antaño. Utilizan la batería interna que tienen incorporada para recargar la parcialmente descargada del automóvil. Se trata de bancos de energía que en muchos casos incluyen, incluso, linterna y puerto USB o pueden servir hasta para hinchar ruedas. Si quieres hacerte con esta herramienta tan versátil y, sobre todo, útil, te contamos los aspectos a tener en cuenta para tomar la mejor decisión.

Capacidad y compatibilidad: puede que tendamos a comprar el arrancador de coche portátil más barato, sin embargo más que el precio es importante que comprobemos que el arrancador sea compatible con el coche y su capacidad sea suficiente para conseguir arrancarlo. Por norma general los arrancadores suelen ser compatibles con baterías de 12V pero los hay capaces de accionar otros vehículos mucho más pesados.

Autonomía y garantía: los arrancadores de batería cuentan con la posibilidad de conectarlos a la corriente eléctrica desde cualquier enchufe para recargarlos y mantenerlos siempre con energía suficiente para funcionar. Verificar si el fabricante es marca de confianza y si el dispositivo cuenta con garantía es un aspecto vital si queremos hacernos con un producto de larga vida útil.

Tamaño: dado que el tamaño no incluye en la potencia y capacidad del arrancador, quizás te interese optar por uno de tamaño compacto que ocupe poco en el maletero. Este punto es cuestión de gusto y necesidades. Los hay que caben incluso en la guantera sin ningún problema.

Otras funcionalidades: como ya adelantamos, algunos arrancadores de coche portátiles cuentan con otras funcionalidades interesantes además de la principal de gestión de arranque, como son incluir una linterna LED, radio AM/FM o compresor de aire.

Mejores arrancadores de coche portátiles

1. Arrancador de coche YABER Arrancador de batería - Yaber Este arrancador de batería está considerado como uno de los mejores del mercado. Su fama se debe a sus interesantes funcionalidades. En primer lugar, tiene una capacidad de 12.000mAh y resulta perfecto para automóviles de 12V y con motores de hasta 5L de capacidad de gasolina o 4L en caso de que sean diésel. Además, cuenta con diferentes conexiones para poder cargar cualquier tipo de dispositivo USB de forma cómoda. Es muy resistente ya que cumple con la norma IP66, por lo que resiste al polvo, es impermeable y antishock. No hay problema en utilizarlo bajo condiciones de lluvia. Por último, es completamente seguro y no existe riesgo de cortocircuito ya que sus pinzas cuentan con protección de seguridad incluso para la polaridad inversa. Un producto muy útil y compacto perfecto para llevar en el maletero y a un precio muy ajustado. Arrancador de coche YABER 2. TACKLIFE KP120 Arrancador de coche KP120 - Tacklife Otra opción compacta y muy ligera (tan solo 1,1 kg) es este arrancador de coche de TACKLIFE. Con una sola carga puede asumir hasta 30 ciclos de encendido. Tampoco deja de lado la seguridad ya que su cable inteligente aporta 8 protecciones para altas temperaturas o cortocircuitos. Las luces LED indican 3 modos distintos: luz de enfoque, SOS y luz estroboscópica indicada para emergencias y condiciones de poca visibilidad o noche. Su encendedor de cigarrillos puede alimentar compresores de aire, dispositivos de 12V o aspiradoras, entre otros. Este arrancador de batería incluye un puerto USB tipo C, tipo A y USB de carga rápida para poder llenar de energía tanto smartphones como portátiles o tabletas. TACKLIFE KP120 3. Arrancador de coche FLYLINKTECH Arrancador de batería - FLYLINKTECH En este caso mostramos un modelo de arrancador de batería compatible con cualquier vehículo de motor de gasolina o diésel de hasta 8 litros. Funciona bien con condiciones meteorológicas diversas, con mucho frío o mucho calor. Consigue arrancar automóviles, camiones o barcos, en segundos. Por otro lado, cuenta con doble salida USB para poder cargar teléfonos, cámaras, auriculares bluetooth… una gran variedad de dispositivos que cuentan con ese tipo de puerto. Además, su LED giratorio permite que podamos realizar reparaciones ya que puede anclarse al chasis, la puerta o el capó del coche sin problema. Emite luz roja o blanca en 4 modos: antorcha, estroboscópica, SOS y deslumbramiento. En cuanto a la protección de la batería del automóvil, suministra una abrazadera de seguridad para garantizar que no se producen cortocircuitos, sobretensión, carga inversa, sobre temperatura… Un producto imprescindible para llevar en el maletero y que nos salvará de cualquier problema de arranque. Arrancador de coche FLYLINKTECH