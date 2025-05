Tráfico propone instalar más radares para reducir los accidentes en carretera

Más radares en las carreteras españolas para 2024. «Este año vamos a poner 88 nuevos, un 60% de ellos de tramo». Así de categórico se mostró el director general de Tráfico, Pere Navarro, en la presentación del informe 'Cómo salvar 300 vidas al año en España' de la Fundación Mapfre y la Asociación Española de la Carretera. «La mayoría irá destinado a las carreteras secundarias, que es donde hemos identificado el mayor problema».

«En España, uno de los retos en seguridad vial está en las carreteras convencionales: tres de cada cuatro accidentes mortales en carretera es en estas vías, y con las motos ocurre lo mismo», señaló Navarro.

«Las salidas de la vía son básicamente en carreteras convencionales, más de la mitad de los atropellos mortales también. Si queremos reducir los accidentes en nuestro país, tenemos que trabajar en este ámbito», sentenció. El director general de la DGT confirmó que durante este año van a entrar en funcionamiento 88 radares nuevos. «El 60% son de tramo, y solo el 40% son de punto, y la mayoría va a ir en carreteras secundarias, que es donde, en estos momentos, tenemos el problema».

De este modo el responsable de la DGT reconoce que el mayor problema de siniestralidad en las carreteras españolas se da en las carreteras convencionales ya que «estamos llevando un tiempo hablando de autopistas, de autovías, hablando, en fin, de las grandes carreteras de alta capacidad. Y nos da la impresión de que, de alguna manera, el pariente pobre, el accidente, está en las carreteras secundarias».

Respecto al estado de las carreteras, Navarro considera que la carretera no es la causa de los accidentes, pero su estado puede minimizar mucho las consecuencias. «En ese país la gente querría una autovía para llegar todo el mundo a su pueblo», afirma, pero desde su ponto de vista esto no es realmente necesario. Así, se pueden adoptar otro tipo de medidas como las carreteras 2+1 (aquellas que disponen de tres carriles: uno para cada sentido de la circulación, y otro central, destinado a la los adelantamientos, que se alterna entre uno y otro sentido de la circulación; ambos sentidos están separados por una barrera física) o «poner dos carriles de tal manera que puedas adelantar sin necesidad de invadir el carril contrario. En fin, hay todas soluciones de diseño y de conservación que se está haciendo», sentenció el responsable de la DGT.

Con este tipo de carreteras se consigue una menor dispersión de la velocidad de los vehículos que las recorren, ya que se permite el adelantamiento de los vehículos más lentos a intervalos regulares, con lo cual disminuye el estrés de los conductores y se fragmentan las colas.

Otro de los problemas que se quiere abordar desde la DGT es el de la alta siniestralidad de las motos y motocicletas. En este sentido, Pere Navarrro declaró que «el perfil del accidentado lo tenemos». El accidente más habitual es en una carretera convencional, 3 de cada 4 accidentes suceden en fin de semana, y más de la mitad de los percances sin por salidas de la via. «Es decir, tú solo y tus circunstancias te sales de la vía. La edad creo recordar que está entre 35 y 54 años. No son los jóvenes, ya son de una cierta edad. Y es verdad que hay mucha conducción temeraria especialmente en los fines de semana». Como novedad, a lo largo de esta legislatura quiere implantar una novedad que afecta a la circuición de motos, que podrán circular por el arcén, a un máximo de 30 km/h, siempre y cuando el tráfico esté detenido por una retención.

Respecto a medidas polémicas, como la eliminación del margen de 20 km para adelantar en carreteras convencionales, Navarro reconoce que si resultado no ha sido muy importante. «Sé que se redujo poco. Lo del margen aquel para adelantar fue noticia cuando salió que lo íbamos a eliminar. La inmensa mayoría de los conductores en nuestro país no sabían que existía un margen de 20 km por hora para adelantar en carreteras secundarias. Con lo cual, el efecto tampoco no puede esperarse que sea excepcional».

Datos provisionales de tráfico

Según los datos provisionales a 24 horas de la Dirección General de Tráfico (DGT), en 2023, un total de 849 personas perdieron la vida en siniestros que tuvieron lugar en vías convencionales, 21 personas más que en 2022, mientras que, en vías de alta capacidad, autovías y autopistas, los fallecidos disminuyeron respecto al año anterior, concretamente perdieron la vida 296 personas, 24 menos que en 2022.

En términos generales, y según la Comisión Europea, en España, entre 2019 y 2023 se ha reducido únicamente un 1% la tasa de víctimas mortales en siniestros de tráfico, lejos de otros países como Bélgica, que en dicho periodo de tiempo ha logrado una reducción del 22%, Dinamarca (20%) y Finlandia (17%).

Según la DGT, la salida de la vía sigue siendo el tipo de siniestro que más pérdidas de vidas registra, con 486 personas en 2023, lo que representa el 42% del total de víctimas mortales provisionales en carretera. En cuanto a las colisiones frontales, otro de los siniestros más comunes, durante el año pasado se redujeron en un 9% los fallecidos: 225 en 2023, frente a los 246 del año anterior.