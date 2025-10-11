Suscribete a
Xavier Peugeot, director general de DS Automóviles: «Los fabricantes de automóviles necesitan estabilidad en las regla»

El ejecutivo francés señala que la consolidación de la marca es una cuestión de tiempo: «Ahora lo importante es mantener la dirección que se señaló hace más de una década y consolidar el mensaje»

Xavier Peugeot, DS Automobiles
Xavier Peugeot, DS Automobiles

José Ramón Alonso

Oporto

Xavier Peugeot lleva ocho meses al frente de DS Automobiles, la marca más joven de Stellantis -once años de existencia-, pero que hereda un patrimonio excepcional basado en uno de los modelos icónicos de Citröen, el DS que este año ha cumplido 70 años de ... vida.

