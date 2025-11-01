Suscribete a
Variant, el nacimiento de un nombre muy «familiar» en Volkswagen

Mes de septiembre de 1961, el Salón de Frankfurt abres sus puertas y Vokswagen presenta el 1500, el tercer modelo de su historia

Pocos meses después llega la variante familiar a la que bautizan como Variant

La carrocería Variant del VW 1500 aparece en 1962, y con ella arranca una saga G. S.

Santiago de Garnica Cortezo

Valladolid

A finales de los años 50, Volkswagen se consolidaba como uno de los grandes a nivel mundial de la industria del automóvil. Pero el Beetle o «Escarabajo» (Tipo 1), el deportivo Karmann y la furgoneta Transporter (Tipo 2) eran una escasa gama frente a la ... nueva década, a pesar de que el entonces director general de la firma, Heinrich Nordhoff, no quería ni oír hablar de un sustituto del veterano Escarabajo.

