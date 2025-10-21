Suscribete a
Todo sobre la baliza V16: qué vehículos, y cuales no, tienen que llevarla y las multas derivadas

La normativa establece que todos los turismos, furgonetas, camiones, autobuses y remolques no especiales matriculados en España deberán incorporar una baliza V16 conectada homologada. También deberán llevarla los vehículos de empresa y flotas profesionales

Baliza V16 conectada
Baliza V16 conectada P.F.

N. S.

Madrid

Desde el 1 de enero de 2026, los triángulos de emergencia dejarán de ser el sistema válido de señalización en carretera para vehículos inmovilizados. En su lugar, llegará la baliza V16 conectada, un dispositivo que combina luz física con conectividad digital, y que la DGT ... considera fundamental para reducir los atropellos y mejorar la seguridad vial. Pero, ¿todo vehículo debe llevarla? ¿Qué requisitos técnicos debe cumplir? ¿Cuáles serán las sanciones si no la montas?

