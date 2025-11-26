Suscribete a
ABC Premium
Directo
Sesión de control al Gobierno
El tiempo
La Aemet avisa del regreso de fuertes lluvias a varias zonas del país

Alerta por nieve y hielo: Todo lo que debes tener en cuenta antes de lanzarte a la carretera

Si comienza a nevar, imprescindible dejar libre el carril izquierdo para permitir el paso de vehículos de conservación de carreteras y quitanieves

Dacia y Kia encabezan las votaciones para el Premio ABC al Mejor Coche 2026

Carreteras nevadas
Carreteras nevadas P.F.

N. S.

Madrid

El descenso térmico de estos días ha provocado muchas nevadas en zonas altas de montaña, y que muchas carreteras amanezcan con hielo, algo que seguirá sucediendo los próximos días. Y todo esto puede afectar a la circulación por carretera, por eso, la DGT recuerda a ... los conductores que, antes de iniciar su viaje, consulten las previsiones meteorológicas y el estado en el que se encuentran las vías. También recuerda la importancia de, si se va a circular por las zonas donde hay previsión de nevadas, llevar instalados neumáticos de invierno, de todo tiempo o disponer de cadenas por si su utilización fuera necesaria.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app