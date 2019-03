Sigue estos consejos y ahorra hasta un 25% en carburante Pautas para minimizar el consumo y la huella ecológica cuando conduces

ABC.es @abc_motor MADRID Actualizado: 02/03/2019 01:13h

Se estima que conducir eficientemente un automóvil permite ahorrar entre un 15 y un 25% de carburante y en emisiones de CO2. Unas cifras lo suficientemente importantes como para tomar medidas cuando nos ponemos al volante de un coche, tanto por el ahorro económico que podemos conseguir como por la necesidad de reducir la contaminación y la emisión de gases que provocan el efecto invernadero.

El próximo 5 de marzo se celebra el Día Mundial de la Eficiencia Energética, una fecha para reflexionar sobre la necesidad de realizar un uso responsable de la energía en nuestro día a día.

Por este motivo, desde Midas, la cadena especializada en el mantenimiento del coche y la moto, lanzan una serie de recomendaciones para ayudar a optimizar el gasto energético mientras conduces tu vehículo y minimizas la huella medioambiental.

1.En primera, solo para arrancar

Recuerda que la primera marcha solo se debe usar para arrancar el coche y que los expertos en conducción recomiendan cambiar a segunda a los dos segundos o una vez recorridos unos cinco o seis metros, aproximadamente. En los motores de gasolina, se debe cambiar de marcha cuando se alcancen las 2.000-2.500 revoluciones por minuto, mientras que en los motores diésel, entre las 1.500-2.000. Respetar estas indicaciones permitirá que el coche no sufra y que no malgastes combustible.

2.Ni frenazos ni acelerones

Olvídate de la conducción brusca si quieres ahorrar energía y ser responsable con el entorno. Es fundamental lograr una velocidad de circulación en carretera lo más equilibrada y uniforme posible, sin frenazos ni acelerones. Además, evitarás un desgaste prematuro de los frenos y el embrague.

3.Con los neumáticos en perfecto estado

Unos neumáticos gastados o en mal estado, además de ser inseguros, provocan un gasto extra en tu depósito. Revisa que no tengan daños y que el dibujo de la rodadura no baje del 1,6mm. Además, la etiqueta de los neumáticos incluye un apartado que informa de la eficiencia en el consumo de estos y que indican de qué clase son. Los A son, en líneas generales, los que mayor ahorro de combustible y energía hacen a lo largo del año. En cualquier caso, los expertos de Midas recomiendan siempre llevar la presión adecuada y cambiar los neumáticos en talleres legales, profesionales y adheridos al sistema de recogida de neumáticos usados (SIGNUS).

4.La importancia del aceite y filtros

Si quieres ahorrar energía, además de revisar el buen estado del motor, deberás controlar los niveles de aceite y los filtros. Desde Midas, señalan que son dos elementos significativos que influyen de forma directa en el consumo de combustible. El lubricante ha de ser el recomendado y el cambio debe hacerse de manera correcta según las especificaciones del libro del fabricante. Aunque cada vez las reposiciones se distancian más, los expertos consideran que el cambio de aceite no debería hacerse más allá de los 15.000 kilómetros.

5.El habitáculo, entre 21 y 23 grados

Mantener una temperatura del interior del vehículo entre 21 y 23 grados hace que el consumo de carburante se optimice. Bajar de esta cifra supondrá que el vehículo consuma combustible de forma innecesaria. Por eso, controla los niveles de aire acondicionado y evita usarlo a máxima potencia en situaciones que no lo requieren.

6.Adiós a los equipajes pesados

Llevar un equipaje o carga de mucho peso en el vehículo implica siempre un consumo mayor. El impacto de tu conducción en el medioambiente será mayor si tu vehículo va cargado, pero es posible ahorrar energía teniendo en cuenta algunos aspectos. Procura ubicar siempre los objetos más pesados en el centro del maletero, para poner la carga principal en el centro del eje del vehículo, y los menos pesados hacia la parte exterior. No uses baca si no es necesario, porque también aumenta el consumo energético.

7.Pásate al híbrido

Si estás pensando en comprarte un coche y quieres que contamine menos, pero te cuesta despegarte del combustible tradicional, plantéate comprar un vehículo híbrido. Se caracterizan por combinar un motor eléctrico con otro de combustión interna, que puede ser diésel o gasolina. En Midas cuentan con centros que también están especializados en la revisión y mantenimiento de este tipo de vehículos, que te garantiza la circulación sin problemas durante largos periodos de forma mucho más sostenible.

Estos consejos te ayudarán a realizar un consumo inteligente mientras conduces, empleando menos recursos y sin renunciar a tus hábitos de vida. Sin embargo, no solo reducirás tu gasto en combustible, sino que estarás minimizando tu huella ecológica.