Así serán los cambios en la ITV que entrarán en vigor próximamente

La inspección técnica de vehículos es un trámite necesario para mejorar la seguridad en carretera, sin embargo, de acuerdo con los datos que manejan la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Ministerio de Industria, durante el año 2020, el absentismo alcanzó el 32%. De los 28,6 millones de vehículos llamados a la revisión, únicamente acudieron 19,6 millones. De hecho, se estima que, en 2021, esta cifra podría haber superado ya el 40%. Teniendo en cuenta estos datos, cobra todavía más importancia conocer las novedades relativas a la ITV y acudir a ella en tiempo y forma.

Por ello, desde la multinacional en servicios técnicos, de seguridad y certificación a nivel mundial, TÜV Rheinland , y consciente de las dudas de muchos conductores tras los cambios en ciertas normativas y plazos de la ITV, informa que estés atento a tu buzón, porque, es posible que en las próximas semanas recibas un escrito de la DGT . El ente público ha remitido una carta a cientos de miles de conductores para notificar modificaciones en el reglamento que entrarán en vigor próximamente. Entre las novedades a comunicar se encuentra que, a partir de ahora, será obligatorio superar la ITV para todos aquellos vehículos que, tras haber sido declarados siniestro total por una compañía aseguradora, sean reparados y puestos de nuevo en circulación. Este nuevo paso por la inspección técnica servirá para obtener un documento que acredite que el vehículo es apto para volver a circular.

El ente público ha remitido una carta a cientos de miles de conductores para notificar modificaciones en el reglamento que entrarán en vigor próximamente. Entre las novedades a comunicar se encuentra que, a partir de ahora, será obligatorio superar la ITV para todos aquellos vehículos que, tras haber sido declarados siniestro total por una compañía aseguradora, sean reparados y puestos de nuevo en circulación. Este nuevo paso por la inspección técnica servirá para obtener un documento que acredite que el vehículo es apto para volver a circular.

Es importante tener en cuenta los plazos de la ITV de tu vehículo. Tras las moratorias en los tiempos estipulados para pasar la ITV, puestas en marcha el año pasado con motivo de la Covid-19, se produjo un desajuste en las fechas en las que habría que pasar la siguiente inspección.

En un primer momento (según la Orden SND/413/2020), se estableció que la fecha de referencia para acudir a la próxima revisión no sería aquella en la que efectivamente se hubiera superado, sino aquella que constaba originalmente en la documentación, antes de las moratorias. Sin embargo, a pesar de que el Tribunal Supremo se ha pronunciado a este respecto anulando la validez de esta norma, no tiene efectos retroactivos. De modo que, si en tu caso se mantuvo la caducidad que figuraba en la Ficha Técnica y no se modificó por la de la fecha real que pasaste la inspección ITV , ten en cuenta que debes pasar la próxima inspección ITV antes de la fecha que hay en la Ficha Técnica de tú vehículo, si no quieres arriesgarte a recibir una multa por circular con la ITV caducada.