Preguntas y respuestas: todo sobre el renting, la opción que te permite tener un coche nuevo sin comprarlo Esta modalidad permite ahorros de hasta 3.000 euros, ya que incluye en una sola cuota mensual gastos como el mantenimiento, el seguro a todo riesgo o el cambio de neumáticos

Cuando un cliente se enfrenta a la contratación de un vehículo por la fórmula de renting le pueden asaltar una serie de dudas. Desde BBVA Autorenting dan todas las respuestas.

¿Qué es el renting?

Es un alquiler no financiero a largo plazo que incluye la gestión del mantenimiento del bien y sus servicios, garantizando el buen estado y funcionamiento hasta la finalización del contrato, mediante el pago de una cuota periódica.

¿Quién puede contratarlo?

Cualquier persona jurídica (pública y privada) o cualquier persona física que sea trabajador por cuenta propia es susceptible de contratar un renting.

¿Es más caro el renting que la compra?

Si tenemos en cuenta todas las variables: mantenimientos en concesionarios oficiales, cambio de neumáticos alrededor de los 40.000 km, seguro a todo riesgo..... , nos saldrá un ahorro a favor del renting de unos 3.000 euros aproximadamente.

¿Qué diferencias existen entre renting y leasing?

La principal diferencia es que el renting es un producto de servicios, es un alquiler y el leasing es un producto financiero. Otro punto es la amortización que en el renting no existe y el gasto es deducible, mientras que el leasing sí existe amortización, que será fiscalmente deducible en base a las tablas de hacienda. Además en el renting no existe opción de compra, mientras que en el leasing al ser un instrumento financiero si que incluye una opción de compra que suele ser un valor simbólico.

¿Existe alguna limitación para la contratación?

No existe ninguna limitación para la contratación de un renting ya que cualquier persona física o jurídica puede realizar este tipo de alquiler. Los plazos y kilometrajes son a elección del cliente y van desde un mínimo de 12 meses hasta un máximo de 60 meses en la variable plazo, y hasta un máximo de 200.000 km. totales en el kilometraje.

¿De qué se compone una cuota mensual de renting?

La cuota en el caso de BBVA Autorrenting se compone de alquiler y servicios.

¿Es una cuota fija o revisable?

Las cuotas de renting son fijas y constantes durante todo el tiempo que dura el contrato.

¿Puedo cancelar un renting anticipadamente?

Sí, se puede cancelar el renting, pero existe una penalización determinada por el contrato.

¿Qué ocurre si hago más o menos kilómetros que los contratados?

A la finalización de contrato se realizará un ajuste de km. Comparando los km realizados con los contratados, realizando por ello un factura de cargo o abono según corresponda.

¿De quién es el vehículo?

El vehículo es propiedad de BBVA Autorenting.

¿Quién elige el vehículo?

El vehículo arrendado es elegido por el cliente (arrendatario) la única condición que se le exige es que sea un vehículo nuevo comercializado en España a través de Concesionarios Oficiales.

¿Dónde se entrega el vehículo?

El vehículo se entregará en un Concesionario oficial de la marca.

¿Puedo hacer un renting de un vehículo usado?

No, solamente de vehículos nuevos.

¿El renting incluye el seguro del vehículo?

Sí, el renting incluye un seguro a todo riesgo sin franquicia. Sín limitación de edad ni de años de conducción.

¿Puedo ir al extranjero con el vehículo?

Sí, que puede viajar al extranjero siempre y cuando solicite autorización a BBVA AutoRenting. En caso de accidente la póliza de seguro le cubre la reparación y la asistencia en carretera.

¿La cuota del seguro es abierta o cerrada?

La cuota y/o prima será revisable o fija en función del producto contratado.

¿El mantenimiento va incluido?

Sí, nuestro contrato incluye el mantenimiento del vehículo, tanto preventivo como correctivo. Los mantenimientos y reparaciones se realizarán de acuerdo con las instrucciones del fabricante del vehículo.

¿En caso de avería tengo cubierta la reparación?

Sí. Excepto cuando la avería se produzca por una utilización abusiva o anormal del vehículo por parte del conductor, culpa o negligencia del mismo.

¿Puedo hacer una operación sin mantenimiento?

No. Las operaciones de renting llevan el mantenimiento incluido.

¿El renting incluye cambio de neumáticos?

Este servicio lo deberá realizar en talleres autorizados por el arrendador.

¿Dispongo de asistencia en carretera?

Sí , usted dispone de este servicio de asistencia desde el km 0, las 24 horas del día y los 365 días del año.

¿Qué beneficios fiscales me aporta el renting?

Dependen de cada caso particular, según la forma jurídica o física del contratante, del régimen fiscal de tributación y del tipo de actividad que desarrolla. De forma general podemos indicar que en el renting la cuota se puede considerar como un gasto y por tanto deducible, y la parte del IVA soportado, recuperable.

¿Se ve afectada mi línea de crédito por la contratación de un renting?

No, el renting es un alquiler y como tal no afecta a las partidas deudoras de la contabilidad, por lo que no nos limita nuestra línea de crédito.

¿Se puede prorrogar el contrato?

Sí, nuestros contratos son prorrogables, pero esta es una posibilidad que solo se contempla a la finalización del contrato y cuando el cómputo total de plazo no supera los cinco años. Si se diera el caso de utilizar esta posibilidad a la finalización del contrato, se le calcularía la nueva cuota a pagar para la nueva prórroga.