Madrid Central no sirve para mejorar la calidad del aire, según los distribuidores Aseguran que el vehículo eléctrico aún no es una solución de movilidad en el corto plazo

A. Noguerol @abc_motor MADRID Actualizado: 14/05/2019 01:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las ventas de los llamados cocnes con combustibles alternativos, es decir, eléctricos, electrificados, de gas natural o GLP, se han incrementado en un 37% en el mes de abril respecto al año pasado. ADemás de este incremento en el número de automóviles con reducidas emisiones, en ciudades como Madrid se han puesto en marcha iniciativas como Madrid Central, que restringen la circulación de los vehículos «oinvencionales» en las áreas más céntricas de la urbe.

Esta última medida no ha resultado efectiva para reducir En los últimos tiempos, la venta de automóviles se está viendo afectada negativamente por los cambios que se están produciendo en el sector. Los concesionarios son el elemento clave en la venta del automóvil y en concreto, aquellos que pertenecen a AMDA, al ser la Comunidad de Madrid el mercado más potente de toda España.

Por ello, hemos hecho un estudio entre los gerentes y propietarios afiliados a la Asociación Madrileña de Distribuidores de Automóviles (AMDA) para conocer cómo evalúan algunos de los temas de mayor importancia en relación con las medidas que se toman y las que se deberían tomar en el ámbito de la movilidad.

Según Moisés González, Presidente de AMDA «cuando las medidas no son consensuadas entre los diferentes actores del mercado del automóvil, éstas acaban no siendo suficientemente correctas en forma y tiempo, con lo que la economía de muchos negocios y el trabajo de muchas personas se ve afectado. Las transiciones se deben realizar cuando todos los matices confluyen y se está preparado para asimilar los cambios».

Madrid Central, que entró en vigor el 16 de marzo, después de un periodo de pruebas en el que no se sancionaba al infractor, es la medida estrella del Ayuntamiento de Madrid para mejorar la movilidad y el aire de la ciudad. Para la mayoría de los gerentes de AMDA esta medida está afectando a las ventas de coches y no está sirviendo para que se renueve el parque de vehículos viejos por otros nuevos menos contaminantes, así lo cree un 79% de los encuestados. Además, un 95% de los gerentes cree que la Alcaldesa y la Comunidad de Madrid deberían sentarse a hablar con los representantes de AMDA antes de tomar medidas de restricciones a los vehículos sin chequear con éstos los beneficios y los perjuicios económicos que pueden llegar a producir.

De hecho, el 89% de los miembros de AMDA creen que la renovación del parque de vehículos es la clave para resolver los temas medioambientales de al aire de Madrid. Y sin embargo, un 53% cree que el vehículo eléctrico será el futuro del concesionario y de la movilidad en Madrid y que las administraciones deberían de apoyar en este sentido. Aunque el 21% de los gerentes no cree que sea el vehículo eléctrico la solución, mientras que un 26% no sabe o no contesta.

En lo que sí parecen estar, en gran medida de acuerdo, es que el tráfico de exposición aumenta, y por tanto las ventas también, cuando la marca a la que representan hace publicidad en televisión (un 89%), pero también cuando se realizan eventos o presentaciones locales (un 11%). Este sería un factor clave a la hora de renovar uno de los parques de automóviles más viejos de Europa.