Qué justificantes hay que llevar en el coche para evitar una multa por el Covid

Vídeo: Madrid ya multa a los que no respetan las medidas en las zonas confinadas - Atlas

Hasta 37 áreas de la Comunidad de Madrid han comenzado las nuevas restricciones para frenar la propagación del Covid-19 . Estos puntos, que se concentran sobre todo en el sur de la región, corresponden a las zonas básicas de salud donde la incidencia del virus se ha disparado, con más de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas. La movilidad quedará restringida de esta manera para más de 850.000 personas, que solo podrán desplazarse para ir al médico, al trabajo, a estudiar y otros motivos imprescindibles.

Por ello, controles aleatorios y disuasorios por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado vigilarán que se cumplen estas restricciones. En ellos se tendrá que presentar una acreditación de que se va a realizar un desplazamiento permitido . Por ejemplo, si tienes una clase escolar o en la autoescuela, un documento que lo demuestre, y si es por trabajo, se hace necesario portar en el vehículo con un documento, cuyo modelo está publicado en el BOE, en el que la empresa certifica que el desplazamiento en coche es necesario para realizar su actividad laboral diaria.

En este caso, y para facilitar el trabajo de los cuerpos de seguridad las empresas deben facilitar a sus trabajadores documentos en los que acreditan que la persona está trabajando en u puesto esencial, el lugar del centro de trabajo así como su horario. En el caso de los autónomos igualmente pueden elaborar un documento tanto para ellos mismos como para sus empleados en el que acrediten que son dueños o trabajadores de un negocio, firmado por el propio autónomo.

Además de la propia responsabilidad personal para no contribuir a la propagación del coronavirus, incumplir estas puede restricciones implica sanciones de 600 a 600.000 euros , o incluso penas de cárcel.

Asimismo, debes saber que cada vez que te pongas al volante de un vehículo tendrás la obligación de llevar contigo una documentación determinada . Es algo que normalmente se da por sentado, pero, en algunas ocasiones, al ver un control de carretera, son muchos los conductores a los que les entran las dudas acerca de si el vehículo llevará toda la documentación obligatoria en regla.

Lo primero que te pedirá el agente de la Guardia Civil o la policía en el caso de que te pare o te veas involucrado en un incidente será el carné o permiso de conducir, según el vehículo que conduzcas. También es obligatorio llevar en el coche el permiso de circulación del vehículo o, en su defecto, la autorización provisional expedida por la Jefatura de Tráfico, la tarjeta de inspección técnica del vehículo con el último informe de la ITV -en caso de tenerla que pasar según la antigüedad del vehículo- y la pegatina correspondiente pegada en el parabrisas.

No llevar algunos de estos documentos obligatorios conlleva una multa administrativa de 10 euros por cada uno de los papeles del coche que no puedas mostrar al agente; y las fotocopias no son válidas.