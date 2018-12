Elementos imprescindibles que debes llevar en el coche para evitar quedarte atrapado en una nevada La Dirección General de Tráfico (DGT9 recomienda, para viajar con nieve, llevar en el vehículo 18 objetos

S. M.

@abc_motor MADRID Actualizado: 13/12/2018 12:57h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Durante el invierno son frecuentes las condiciones meteorológicas adversas como la nieve, hielo, niebla, lluvia y viento, que alteran de forma significativa las condiciones en que se desarrolla la circulación, a la vez que generan mayores dificultades a las previstas en el viaje por carretera produciendo en el conductor fatiga visual y aumento de la tensión nerviosa, todo ello lleva consigo una disminución de la atención en la conducción.

Por este motivo, conviene tener en cuenta, antes de inicar un viaje, una serie de recomendaciones. La Dirección General de Tráfico (DGT) recomienda a los conductores llevar en el coche un kit de supervivencia antinevada en el que se incluye nada menos que 18 objetos que consideran imprescindibles, entre ellos, una pala, un silbato, una radio de mano y unas eslingas para remolque.

También es importante aprovisionarse con algunos elementos como ropa de abrigo, agua, algo de comida y una linterna (debería llevarse siempre). Y más si vamos con niños pequeños. Además, de llevar un móvil y si tenemos, el cargador de coche o una batería auxiliar. Y aunque nunca es bueno llevar el depósito muy vacío, en invierno es conveniente llevarlo lo más lleno posible. Si nos quedásemos tirados es una fuente de calor (la calefacción del coche).

Evitar accidentes y atascos

Entre los errores más comunes que suelen cometer los conductores a la hora de conducir cuando ha nevado destaca el de acercarnos demasiado al coche que nos precede. Cuando nieva o hay hielo en la carreteradebemos aumentar la distancia de seguridad, disminuir la velocidad y no encender en ningún caso las luces antiniebla de la parte posterior para no deslumbrar al resto de vehículos.

En esta época las condiciones meteorológicas son muy cambiantes, por lo que es necesario examinar con detenimiento el itinerario más adecuado para cada situación. En el caso de que no tengamos más opción que salir a la carretera y haya agua en el asfalto tenemos que tener en cuenta el estado de los neumáticos, presentado atención al dibujo (que debe ser suficientemente amplio), el estado de las gomas del limpia parabrisas así como que el líquido del mismo esté al completo.

Asimismo, es importante recordar que, para no obstaculizar el trabajo de las máquinas quitanieves y operativos de rescate, hay que aparcar lo más orillado posible, y si es una carretera de varios carriles, evitando los de la izquierda.

Colores que indican la intensidad de la nevada

La DGT indica que, el primer nivel, es decir, cuando comienza a nevar, está señalizado con el color verde. La velocidad se limita en estos casos a 100 km/h en las autopistas y autovías, y a 80 km/h en las carreteras convencionales. Los camiones deberán circular por el carril derecho y no podrán adelantar. Se recomienda evitar los puertos, extremar la prudencia y estar atento a los partes meteorológicos.

El siguiente nivel está indicado por el color amarillo, e indica que la carretera está parcialmente cubierta de nieve. En este caso se prohibe la circulación de camiones y vehículos articulados. Los turismos y autobuses no podrán superar una velocidad máxima de 60 km/h. Como recomendación, hay que evitar realizar maniobras bruscas y, en caso de encontrarnos en curva o en una carretera descendente, hay que disminuir más la velocidad.

El color rojo es el tercer nivel. En este caso la carretera se encuentra cubierta de nieve. Se mantiene la prohibición de circular a vehículos articulados, camiones y autobuses. al resto de vehículos se les recomienda no circular. No se debe rebasar a los vehículos inmovilizados si no se tiene la seguridad de poder continuar la marcha. Sólo se puede circular con cadenas o neumáticos de invierno, y la velocidad máxima permitida es de 30 km/h.

Finalmente, el color negro indica que hay mucho espesor de nieve en la carretera. Se prohibe la circulación debido al espesor de la nieve o el hielo. Hay riesgo de quedarse inmovilizado. Si un vehículo se queda bloqueado en la carretera hay que utilizar el motor lo imprescindible para disponer de calefacción. No se debe abandonar el vehículo si no hay un refugio cercano.