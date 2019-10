Cuántos puntos te quitarán por exceso de velocidad El exceso de velocidad es determinante en el 30% de los accidentes mortales

La velocidad excesiva es una de las principales causas de accidentes mortales en España. Reduce el tiempo de reacción, dificulta el control del vehículo y la rectificación de la trayectoria, aumenta la agresividad y el estrés del conductor, y altera el funcionamiento sensorial disminuyendo el campo visual y fisiológico. Pero los límites de velocidad no son siempre iguales para todos los conductores ni en todas las circunstancias. Tanto el tipo de carretera por el que se circula como el tipo de vehículo van a determinar la velocidad máxima a la que se puede circular.

Desde que en 2006 se estableció el sistema de puntos en el carné de conducir, la preocupación de los conductores al recibir la notificación de una sanción por infringir las normas de circulación no es tanto la multa económica, que también, sino sobre todo la pérdida de puntos que puede o no llevar aparejada la infracción.

Por este motivo, es importante conocer a qué velocidad nos quitan puntos del carné y desde la Dirección General de Tráfico (DGT) cuentan con una tabla que muestra todos los datos necesarios para conocer el máximo permitido y, de esta manera, poder evitar la pérdida de puntos y sus fatales consecuencias, que pueden pasar por realizar un curso de recuperación o incluso la retirada temporal del permiso de conducir.

DGT

Conviene señalar que, en caso de ser multados, debemos asegurarnos de que se ha aplicado correctamente el margen de error. Si, por ejemplo, recibo una multa porque el radar me ha cazado a 153 km/h en una vía limitada a 120 km/h, la sanción correspondiente no debería conllevar la pérdida de puntos. Sí, según la tabla, la sanción implica la pérdida de 2 puntos y una multa de 200 euros, pero la DGT está obligada a aplicar un margen de error del 7%. En este caso, se nos multaría por circular a 142,29 km/h, por lo que la sanción se quedaría en 100 euros y no perderíamos ningún punto en nuestro permiso de conducir.