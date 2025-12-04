Suscribete a
ABC Premium

VÍDEO

A prueba el Renault Clio 2026 con hasta 160 CV y versión de GLP

Digitalización total con pantallas de alta resolución y servicios de Google integrados para una experiencia conectada

Marcos Diego (Autocasión)

El Renault Clio es un modelo fundamental en la estrategia de la marca, siendo su coche más vendido junto al Captur y el Austral. La sexta generación, que ya está disponible en los concesionarios, ha crecido en tamaño, ofrece un diseño completamente nuevo, ... más equipamiento y una gama de motores que se compone de una versión de gasolina, una de GLP y otra híbrida.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app