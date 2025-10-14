Suscribete a
El Jeep que buscas si quieres ciudad y aventura: Se llama Avenger e-Hybrid

El motor eléctrico y el motor térmico pueden mover el eje delantero de forma independiente. Esto significa que todas las maniobras a baja velocidad se pueden realizar en modo silencioso y totalmente eléctrico durante más del 50% del viaje en conducción urbana

Jeep Avenger e-Hybrid
Jeep Avenger e-Hybrid P.F.

N. S.

Madrid

Hay un Jeep que se siente cómodo tanto en carretera como fuera de ella. Es el más pequeño de la gama, pero no por ello capaz. El Avenger e-Hybrid, por un lado, cuenta con funciones híbridas (recuperación de energía y propulsión eléctrica a baja ... velocidad) y las características tecnológicas como la conducción asistida; y, por otra, tiene capacidades todoterreno gracias a su «selec-terreno», control de descenso de pendientes, distancia al suelo y ángulos off-road.

